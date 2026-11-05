Se declara culpable exprofesora que tuvo una hija con su exalumno de 13 años en EE UU

En los últimos días, una exprofesora de primaria de Nueva Jersey, en Estados Unidos, se declaró culpable de abuso sexual en contra de un alumno, con quien tuvo una hija cuando él tenía apenas 13 años. ¿Quién es? A continuación los detalles del polémico caso.
Se trata de Laura Caron, de 36 años, quien accedió a un acuerdo con la Fiscalía que contempla que cumpla con cinco años de prisión, la inhabilitación para dar clases, y la prohibición para ocupar un empleo público.
La exdocente de primaria reconoció su culpabilidad ante el Tribunal Superior del condado de Cape May, el pasado 28 de octubre.
La exfuncionaria admitió ser culpable de conductas sexuales en perjuicio de un menor. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los abusos iniciaron en el 2016, cuando el infante tenía apenas 11 años, agresiones sexuales que se extendieron hasta el 2020.
Cabe mencionar que en 2019, la acusada dio a luz a una niña de la que el menor, entonces de 13 años, era el padre.
Según la reconstrucción de las autoridades, la mujer se fue acercando a la familia después de darle clases a la víctima y a otro de sus hermanos.
Los documentos judiciales citados por medios estadounidenses refiere que la madre comenzó a permitir que los menores pasaran algunas noches en casa de la acusada, luego de que se ofreciera a cuidarlos.
Las sospechas de abuso salieron a luz en diciembre de 2024, cuando la víctima realizó una publicación en sus redes sociales donde manifestó que la hija de Caron se parecía a él. La niña tenía en ese entonces 5 años, y fue ese comentario que dio paso a la investigación.
Laura fue detenida el 15 de enero de 2025, en junio del mismo año, un jurado la acusó de los cargos de agresión sexual agravada, agresión sexual y puesta en peligro del bienestar de un menor.
El caso fue indagado por la Fiscalía del condado de Cape May y la unidad de delitos graves de Policía de Middle Township.
El joven, ya adulto, ha defendido públicamente a su exprofesora y ha pedido que retiren los cargos en su contra.
Sin embargo, el proceso judicial siguió su curso, desembocando el acuerdo de culpabilidad que ya fue dado a conocer por las autoridades ante la ciudadanía.