Ataque a disparos deja dos hombres muertos y una persona herida en Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.- Dos personas muertas y una herida dejó un ataque armado registrado en el sector de El Bosque, en Santa Rosa de Copán, al occidente de Honduras.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jocksan Lara y Saúl Díaz, quienes perdieron la vida tras ser atacados a disparos.

Una tercera persona resultó gravemente herida y se debate entre la vida y la muerte.