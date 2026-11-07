Ataque a disparos deja dos hombres muertos y una persona herida en Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.- Dos personas muertas y una herida dejó un ataque armado registrado en el sector de El Bosque, en Santa Rosa de Copán, al occidente de Honduras.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Jocksan Lara y Saúl Díaz, quienes perdieron la vida tras ser atacados a disparos.
Una tercera persona resultó gravemente herida y se debate entre la vida y la muerte.
La tragedia ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del pasado viernes en el barrio Los Dolores.
El herido fue trasladado por sus familiares a bordo de un vehículo tipo turismo hasta el Hospital de Occidente, donde recibió atención médica.
Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que se registró el atentado o si el ataque iba dirigido contra alguna de las tres personas afectadas.
De acuerdo con la información preliminar, las tres personas se encontraban en el lugar cuando sujetos armados pasaron por la zona y segundos después, se escuchó una ráfaga de disparos.
En la escena del crimen quedaron varios casquillos de bala. Las autoridades serán las encargadas de investigar lo ocurrido y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.