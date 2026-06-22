Iban en una moto y los interceptaron: Asesinan a dos hombres en Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados de varios impactos de bala en la comunidad El Rosario en Santa Rosa de Copán. Las víctimas fueron identificadas como José Iván Mejía y Henry Omar Castrón; los dos cuerpos fueron encontrados en una zona solitaria y fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público. El hermano de Henry aseguró que su pariente era una persona muy "humilde, no se metía con nadie". El joven lamentó que la víctima deja a su madre muy destrozada.

Henrry era padre de familia y deja a un menor de siete años de edad, uno de tres años y una de 14. Se conoció que las víctimas iban a bordo de una motocicleta cuando sujetos los interceptaron y les quitaron la vida. En la escena del crimen quedó el vehículo de dos ruedas en el que se transportaban. La esposa de Henry, Amanda Rodríguez, recordó que lo último que le dijo fue que iba a ir a jugar maquinitas y no lo volvió a ver con vida.