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Iban en una moto y los interceptaron: Asesinan a dos hombres en Santa Rosa de Copán

Una de las víctimas era padre de tres menores, le dijo a su esposa que iba a ir a jugar maquinitas tras salir de su trabajo. Aquí los detalles del doble crimen

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 12:13
Iban en una moto y los interceptaron: Asesinan a dos hombres en Santa Rosa de Copán

Las autoridade aún no han brindado detalles sobre los malhechores, tampoco se han reportado capturas por el crimen.

Foto: Cortesía

Copán, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados de varios impactos de bala en la comunidad El Rosario en Santa Rosa de Copán.

Las víctimas fueron identificadas como José Iván Mejía y Henry Omar Castrón; los dos cuerpos fueron encontrados en una zona solitaria y fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público.

El hermano de Henry aseguró que su pariente era una persona muy "humilde, no se metía con nadie". El joven lamentó que la víctima deja a su madre muy destrozada.

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Henrry era padre de familia y deja a un menor de siete años de edad, uno de tres años y una de 14.

Se conoció que las víctimas iban a bordo de una motocicleta cuando sujetos los interceptaron y les quitaron la vida.

En la escena del crimen quedó el vehículo de dos ruedas en el que se transportaban.

La esposa de Henry, Amanda Rodríguez, recordó que lo último que le dijo fue que iba a ir a jugar maquinitas y no lo volvió a ver con vida.

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"Él vino de trabajar, se bañó y se cambió y me dijo: Voy a ir a jugar maquinitas un rato, amor, ya voy a venir". "Cenamos juntos con él", dijo la esposa de Henry.

Seguidamente, contó que él le dijo: "No me gusta andar de noche; yo soy apartado, me gusta andar solo".

El hecho fue reportado el pasado sábado 20 de junio casi a medianoche y fue hasta el pasado domingo cuando los familiares de las víctimas retiraron sus cuerpos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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