Cámaras captaron el crimen de Juan Bautista: sicario lo saludó y después lo asesinó en Olancho

Con mucha frialdad se perpetró un crimen en Juticalpa, Olancho, Honduras, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. Este es el cuadro a cuadro del ataque que terminó con la vida de Juan Bautista.
El crimen ocurrió en un negocio de bebidas alcohólicas de Juticalpa. Los primeros segundos del video muestran al atacante, quien portaba un casco, ingresando al establecimiento.
La víctima, identificada como Juan Bautista, se encontraba acompañada de dos personas cuando el agresor llegó al lugar. En las imágenes se observa cómo lo saluda y, segundos después, intenta dispararle.
Juan Bautista estaba sentado en una mesa y el agresor nunca se quitó el casco. Sacó el arma y posteriormente intentó dispararle en tres ocasiones, pero el arma no funcionó.
Segundos después, el hombre revisó el arma mientras las personas que se encontraban en el lugar permanecían inmóviles. La víctima tampoco reaccionó, pese a que el atacante pasó varios segundos manipulando el arma.
Posteriormente, con el arma lista, el sicario le apuntó a Juan Bautista. La víctima reaccionó e intentó correr, pero el hombre disparó.
A pocos metros de donde estaba sentado, el cuerpo de Juan Bautista quedó tendido en el suelo y, según muestra el video, el agresor continuó disparando.
El hombre estaba a punto de retirarse, pero regresó hacia donde se encontraba la víctima para corroborar que había cometido el crimen.
Tras el hecho, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aseguraron que ya tienen identificado al hombre que habría cometido el asesinato.
"Ya está plenamente identificado. Nuestros investigadores de la DPI asignados en ese sector han recabado los indicios probatorios correspondientes, como piezas audiovisuales y testimonios de testigos protegidos, con los cuales ya se ha perfilado de quién se trata la persona. En las próximas horas podría llegarse a capturar", declaró el subcomisario Wilfredo Maldonado Midence.