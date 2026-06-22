Cámaras captaron el crimen de Juan Bautista: sicario lo saludó y después lo asesinó en Olancho

"Ya está plenamente identificado. Nuestros investigadores de la DPI asignados en ese sector han recabado los indicios probatorios correspondientes, como piezas audiovisuales y testimonios de testigos protegidos, con los cuales ya se ha perfilado de quién se trata la persona. En las próximas horas podría llegarse a capturar", declaró el subcomisario Wilfredo Maldonado Midence.