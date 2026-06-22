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Cámaras captaron el crimen de Juan Bautista: sicario lo saludó y después lo asesinó en Olancho

En cámaras de seguridad quedó captado el momento en que un hombre asesinó a Juan Bautista. El arma falló en tres ocasiones y, al cuarto intento, el sicario logró dispararle en un negocio de Juticalpa

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:22
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Con mucha frialdad se perpetró un crimen en Juticalpa, Olancho, Honduras, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. Este es el cuadro a cuadro del ataque que terminó con la vida de Juan Bautista.

 Foto: Cortesía
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El crimen ocurrió en un negocio de bebidas alcohólicas de Juticalpa. Los primeros segundos del video muestran al atacante, quien portaba un casco, ingresando al establecimiento.

 Foto: Captura de pantalla
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La víctima, identificada como Juan Bautista, se encontraba acompañada de dos personas cuando el agresor llegó al lugar. En las imágenes se observa cómo lo saluda y, segundos después, intenta dispararle.

 Foto: Captura de pantalla
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Juan Bautista estaba sentado en una mesa y el agresor nunca se quitó el casco. Sacó el arma y posteriormente intentó dispararle en tres ocasiones, pero el arma no funcionó.

 Foto: Captura de pantalla
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Segundos después, el hombre revisó el arma mientras las personas que se encontraban en el lugar permanecían inmóviles. La víctima tampoco reaccionó, pese a que el atacante pasó varios segundos manipulando el arma.

 Foto: Captura de pantalla
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Posteriormente, con el arma lista, el sicario le apuntó a Juan Bautista. La víctima reaccionó e intentó correr, pero el hombre disparó.

 Foto: Captura de pantalla
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A pocos metros de donde estaba sentado, el cuerpo de Juan Bautista quedó tendido en el suelo y, según muestra el video, el agresor continuó disparando.

 Foto: Captura de pantalla
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El hombre estaba a punto de retirarse, pero regresó hacia donde se encontraba la víctima para corroborar que había cometido el crimen.

 Foto: Captura de pantalla
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Tras el hecho, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aseguraron que ya tienen identificado al hombre que habría cometido el asesinato.

 Foto: Captura de pantalla
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"Ya está plenamente identificado. Nuestros investigadores de la DPI asignados en ese sector han recabado los indicios probatorios correspondientes, como piezas audiovisuales y testimonios de testigos protegidos, con los cuales ya se ha perfilado de quién se trata la persona. En las próximas horas podría llegarse a capturar", declaró el subcomisario Wilfredo Maldonado Midence.

 Foto: Captura de pantalla
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