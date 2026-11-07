Atentan contra esposa e hija de diputado de Libre en La Paz

La Paz, La Paz.- Al mediodía de este sábado 7 de noviembre se registró un atentado contra la esposa e hija del diputado Bayron Banegas, parlamentario de Libertad y Refundación (Libre) del departamento de La Paz. El hecho se dio a pocos metros de la iglesia Los Dolores y, según reportes, se atentó contra Gisel Mejía Campos y su hija Fernanda Banegas Mejía. A medios locales el diputado declaró que los atacantes realizaron seis disparos y dos impactaron a su hija. Afortunadamente ella está fuera de peligro, aseveró.

El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, escribió en sus redes: "Condeno de manera contundente el atentado contra la familia de nuestro compañero y diputado Bayron Banegas". "El ataque contra Gisel Mejía y su hija Fernanda en el centro de La Paz es inaceptable. La inseguridad no se combate con coreografías performáticas ni exhibición política. El show no combate la delincuencia", añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y continuó: "Exigimos que se investigue este asunto y se logre capturar y llevar a la justicia a los responsables.Honduras no está bien, ¡Denle seguridad al pueblo!".