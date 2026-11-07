Unas 30 unidades del transporte público son sancionadas cada día en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 30 sanciones diarias aplica el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a unidades del transporte público en Tegucigalpa y Comayagüela, debido a diferentes infracciones cometidas por los conductores. Leonel Zavala, inspector general del IHTT, informó que entre las faltas más frecuentes están no portar la licencia de conducir, estacionarse en lugares no autorizados y permanecer demasiado tiempo en las terminales. El funcionario también señaló que algunos conductores circulan en contravía y realizan maniobras que ponen en riesgo a otros usuarios de las vías.

"Es un poco fuerte la tarea que tenemos a diario con las denuncias de los malos procedimientos de parte de los pilotos: mal estacionamiento, permanecer mucho tiempo en las terminales, cruzarse en contra vía y poniendo en riesgo la vida de las demás personas", manifestó Zavala.

Conductores se disputan pasajeros y provocan congestionamientos

Otro de los problemas identificados por el IHTT es la llamada práctica de "pelear línea", que consiste en que los conductores se disputan los pasajeros y compiten por adelantarse entre sí durante sus recorridos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Zavala, este comportamiento también se presenta en el transporte interurbano y puede terminar en accidentes debido a las maniobras imprudentes que realizan algunos pilotos. El inspector agregó que también reciben denuncias por conductores que incumplen los horarios establecidos en sus permisos de operación, lo que provoca invasiones de ruta y conflictos entre los mismos transportistas.