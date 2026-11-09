Hallan a dueño de ferretería semienterrado junto a su perro en Danlí

Danlí, Honduras.-El hallazgo del cuerpo sin vida de un comerciante ha generado consternación en el sector de Campamento, Valle de Jamastrán, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
La víctima fue identificada como Samuel Vaquerano, propietario de una ferretería que tenía aproximadamente un año de funcionamiento en esa zona.
De acuerdo con la información preliminar, el comerciante fue encontrado semienterrado y, a poca distancia de su cuerpo, también fue localizado sin vida su perro.
El hecho ha causado preocupación entre los pobladores del Valle de Jamastrán, quienes señalan que en días anteriores se habían reportado robos y asaltos en el sector.
Esto ha incrementado la inquietud de los habitantes por la seguridad en la zona, donde el asesinato del comerciante se suma a las preocupaciones por los hechos delictivos.
Hasta el momento, se desconoce quiénes estarían detrás del crimen y cuál habría sido el móvil del asesinato.
Las autoridades ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en que murió Samuel Vaquerano e identificar a los responsables.