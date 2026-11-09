Hallan a dueño de ferretería semienterrado junto a su perro en Danlí

Danlí, Honduras.-El hallazgo del cuerpo sin vida de un comerciante ha generado consternación en el sector de Campamento, Valle de Jamastrán, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

La víctima fue identificada como Samuel Vaquerano, propietario de una ferretería que tenía aproximadamente un año de funcionamiento en esa zona.

De acuerdo con la información preliminar, el comerciante fue encontrado semienterrado y, a poca distancia de su cuerpo, también fue localizado sin vida su perro.