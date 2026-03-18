Disney ya tiene fecha de estreno para "Lilo & Stitch 2" y "Los increíbles 3"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney anunció este miércoles los estrenos de la versión de acción real de 'Lilo & Stitch 2' y 'Los increíbles 3' , que llegarán a los cines el 26 de mayo y 16 de junio de 2028, respectivamente.

Ambas películas formarán parte del catálogo de verano del coloso del entretenimiento, que también prepara la tercera entrega de 'Monsters Inc.' ('Monstruos S.A.') para su regreso a la gran pantalla en ese mismo año. La secuela de 'Lilo & Stitch' bebe del éxito de la primera entrega, que debutó en todo el mundo el pasado 23 de mayo y estableció un nuevo hito como el estreno más taquillero en un fin de semana de cuatro días -el del Día de los Caídos- en la historia de Estados Unidos.

Instagram

Franquicias de antaño

El fenómeno de “Lilo & Stitch” no es nuevo. La historia original, estrenada en 2002 por Walt Disney Animation Studios, se convirtió rápidamente en un título de culto dentro del catálogo de Disney.

Su mezcla de comedia, ciencia ficción y una emotiva exploración del concepto hawaiano de ‘ohana’ —que significa familia— logró conectar profundamente con el público, generando secuelas animadas, series televisivas y una sólida base de seguidores a lo largo de los años. La trama sigue a una niña hawaiana solitaria que entabla amistad con un extraterrestre fugitivo, una relación que, más allá del humor y la aventura, funciona como eje emocional para reconstruir los lazos familiares. Este enfoque, centrado en la importancia del hogar y la aceptación, ha sido clave para que la franquicia mantenga su vigencia, algo que Disney busca potenciar con esta nueva entrega en formato de acción real. Por su parte, la tercera entrega de "Los increíbles" mantiene en secreto los detalles de su trama, aunque se sabe que continuará explorando la dinámica de la familia Parr.

Bob y Helen, conocidos como Mr. Increíble y Elastigirl, seguirán enfrentando el desafío de equilibrar su vida cotidiana en los suburbios con su identidad como superhéroes, en un mundo donde el uso de poderes ha sido restringido por el gobierno.

Instagram