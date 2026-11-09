Del “hombre más promiscuo del año” al banquillo: Russell Brand, 10 años y medio de prisión

Londres, Inglaterra.- La trayectoria del actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, ha estado marcada por varios giros vitales que lo llevaron a alcanzar fama mundial en cine y televisión, hasta su caída más estrepitosa tras ser condenado hoy por violación y agresión sexual. Estos son algunos de acontecimientos más destacados de su vida: - A principios de los años 2000, Brand empieza a ganar notoriedad como presentador de un programa de la emisora MTV 'Dancefloor Chart', en el que mostraba sus pasos por distintas discotecas del Reino Unido e Ibiza, pero el éxito que estaba cosechando terminó de manera abrupta cuando fue despedido por la cadena por presentarse en el trabajo vestido de Osama bin Laden un día después del 11-S, los ataques terroristas contra Nueva York del 11 de septiembre de 2001.

- Tras su despido, Brand protagonizó RE:Brand, un programa de comedia cuyo objetivo era explorar tabúes culturales. El programa estaba escrito y presentado por Brand, con la colaboración de Matt Morgan, su compañero habitual en diversos proyectos cómicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse - En 2002 (aunque esto se supo mucho después) comienza un tratamiento tras serle diagnosticado déficit de atención con hiperactividad (ADHD) y trastorno bipolar. Brand confesaría más tarde que tuvo síntomas de depresión en su infancia. - En 2004 se convierte en presentador de Big Brother's Big Mouth, una secula de Gran Hermano y que lo lleva a la fama. Durante este periodo comete las agresiones por las que ahora ha sido condenado.

Tres veces nombrado el hombre "más promiscuo del año"

- El diario sensacionalista The Sun lo nombró el hombre "más promiscuo del año" durante tres años consecutivos, por su conducta hipersexualizada que él mismo explotaba. Con frecuencia, el actor era centro de una gran atención mediática por su comportamiento sexual y el consumo de drogas. - En octubre de 2008 protagoniza un escándalo mediático tras realizar llamadas obscenas, en tono de broma, en Radio 2 de la BBC al veterano actor Andrew Sachs. Por esa razón se ve obligado a abandonar un programa en el que participaba en la BBC. - Tras esto, en 2008 empieza su exitosa carrera en Hollywood en las comedias Forgetting Sarah Marshall (2008), Get Him to the Greek (2010), Arthur (2022) y Rock of Ages (2012), así como el filme Muerte en el Nilo (2022), del cineasta Kenneth Branagh. - En octubre de 2010 se había casado con la superestrella del pop Katy Perry, de quien se divorciaría dos años después. - Por aquella época, Brand se lanza al activismo político anti-establishment lanzando The Trews en el canal YouTube, una popular serie de análisis político y comedia creada por él. Brand aparecía hablando directamente a la cámara de forma satírica, mientras analizaba periódicos del día. - Durante la pandemia, su canal de YouTube, que tenía millones de seguidores, da un giro drástico hacia las teorías de la conspiración y el escepticismo ante las vacunas, lo que le generó abultados ingresos pero el rechazo de los medios tradicionales. - Tras una relación de varios años con la bloguera Laura Gallacher, se casa con ella en 2017. Con ella ha tenido tres hijos. A pesar de las acusaciones probadas contra Brand, Gallacher lo ha respaldado hasta el final durante el proceso penal.

El comienzo de la caída en desgracia