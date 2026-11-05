Russell Brand: de estrella de la comedia a culpable de violación y agresión sexual

Londres, Reino Unido.- El actor, humorista y presentador británico Russell Brand (51 años), declarado este jueves culpable en un tribunal de Londres de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera, se hizo muy popular por películas cómicas como "Arthur, el soltero de oro" o "Todo sobre mi desmadre", y ha prestado su voz a cintas de animación como "Gru, mi villano favorito".

El tribunal le ha considerado culpable de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en la capital británica en 2009, así como de agredir o manosear sexualmente a otras mujeres en años anteriores. En cambio, ha sido eximido de otros de los delitos que se le imputaban.

Adolescencia difícil

Nacido el 4 de junio de 1975 en Essex, se crio con su madre tras el abandono del padre y tuvo una adolescencia difícil, en la que no faltaron las drogas, pero encontró una salida en las clases de interpretación del instituto. Fue aceptado en la Italia Conti Academy y en la Royal Academy of Dramatic Arts, ambas en Londres, aunque sus diferentes adicciones provocarían su expulsión. Entre sus primeros trabajos como actor está la serie policíaca The Bill (1994) y como presentador el programa Big Brothers Big Mouth ("El gran hermano" en España). También tuvo espacios radiofónicos, como en la BBC, entre 2006 y 2008. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cine se le vería en Cruise of the Gods, A Bear's Christmas Tail, "Penélope" o "Supercañeras, el internado puede ser una fiesta" (2007). Otros trabajos como actor fueron "Objetivo: Bin Laden" (2016) o "Muerte en el Nilo" (2022), además de capítulos de la serie Ballers (2018-2019), o poniendo voz a Mako en la película de animación Under the Boardwalk (2023). Ha probado también como escritor, contando sus memorias, en las que no duda en hablar de sus adicciones: My Booky Wook y Booky Wook 2, Freedom from Our Addictions o "Recuperado".

Boda con Katy Perry

El actor se casó en octubre de 2010 con la cantante estadounidense Katy Perry, en una exótica ceremonia en el Rajastán indio, pero un año después anunciaron su divorcio. En 2014 fue novio de Jemima Khan y en 2017 se casaría con Laura Gallacher, con la que ha tenido dos hijas, Mabel y Peggy.

Las polémicas han salpicado su vida