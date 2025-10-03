De Jackson a Diddy: Famosos acusados o condenados por delitos sexuales

Woody Allen. En 1992 la actriz Mia Farrow, expareja del director estadounidense, en plena disputa por la custodia de sus hijos, le acusó de abusar de su hija Dylan, entonces con 8 años de edad y adoptada por ambos. Allen, que no fue acusado penalmente, negó las alegaciones y los expertos médicos contratados por el fiscal no encontraron pruebas de abuso sexual. En 2014, Dylan publicó una carta en The New York Times en la que narraba cómo su padre abusó presuntamente de ella. Allen se defendió en el mismo diario y atribuyó la polémica a la manipulación de Farrow.