Tres lavadoras fuera de servicio agravan problemas en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras. -El deterioro de tres de las cuatro lavadoras del Hospital Escuela (HE) mantiene en dificultades el funcionamiento del área de lavandería, donde se acumulan más de 16,000 libras de ropa sucia que necesita ser procesada para abastecer las diferentes áreas del centro asistencial.

Las fallas obligaron a suspender las labores de lavandería durante el sábado y domingo, debido a que únicamente una máquina permanecía disponible para realizar los trabajos.

El problema comenzó el miércoles, cuando la lavadora de mayor capacidad, conocida como "mamut", presentó desperfectos y fue sometida a reparaciones, informó Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela.

Sin embargo, el funcionamiento del equipo apenas duró 24 horas después de su reparación. Posteriormente, volvió a presentar fallas y otras dos lavadoras también dejaron de funcionar, explicó.

Ante esta situación, una lavandería externa comenzó a apoyar al hospital con el procesamiento de aproximadamente 1,000 libras de ropa al día. Esta medida permite reducir el acumulado, que pasaría de 16,000 a unas 14,000 libras pendientes de lavar.