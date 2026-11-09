Tres lavadoras fuera de servicio agravan problemas en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras. -El deterioro de tres de las cuatro lavadoras del Hospital Escuela (HE) mantiene en dificultades el funcionamiento del área de lavandería, donde se acumulan más de 16,000 libras de ropa sucia que necesita ser procesada para abastecer las diferentes áreas del centro asistencial.
Las fallas obligaron a suspender las labores de lavandería durante el sábado y domingo, debido a que únicamente una máquina permanecía disponible para realizar los trabajos.
El problema comenzó el miércoles, cuando la lavadora de mayor capacidad, conocida como "mamut", presentó desperfectos y fue sometida a reparaciones, informó Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela.
Sin embargo, el funcionamiento del equipo apenas duró 24 horas después de su reparación. Posteriormente, volvió a presentar fallas y otras dos lavadoras también dejaron de funcionar, explicó.
Ante esta situación, una lavandería externa comenzó a apoyar al hospital con el procesamiento de aproximadamente 1,000 libras de ropa al día. Esta medida permite reducir el acumulado, que pasaría de 16,000 a unas 14,000 libras pendientes de lavar.
Equipos deteriorados
Las autoridades reconocen que las fallas en el sistema de lavandería no son nuevas y atribuyen los problemas a la antigüedad y al desgaste de las máquinas, que son sometidas a un uso constante.
"A causa del uso constante que se le exige a las máquinas de lavado, provoca como consecuencia un desgaste; pese al constante mantenimiento, lo más importante es que se buscan soluciones alternativas y temporales mientras se corrige el impasse", declaró Osorio.
El Hospital Escuela cuenta con cuatro lavadoras, pero solamente una es industrial y tiene capacidad para procesar grandes cantidades de ropa. Se trata de la conocida como "mamut", que puede lavar hasta 5,000 libras de ropa sucia al día.
Esta máquina tiene ocho años de funcionamiento, mientras que las otras lavadoras tienen una antigüedad que alcanza los 16 años, lo que genera la necesidad de realizarles reparaciones constantes.
Las autoridades también informaron que durante la administración del gobierno de Xiomara Castro se compraron dos equipos de lavandería. Sin embargo, estos no se utilizan debido a requerimientos relacionados con su tecnología y los insumos necesarios para su funcionamiento.
La reparación de la lavadora de mayor capacidad requeriría aproximadamente 24 horas. Durante ese período, las autoridades estiman que la acumulación de ropa hospitalaria podría aumentar hasta las 22,000 libras si no se logra procesar el volumen necesario.
Mientras se resuelve el problema, el hospital depende del apoyo de la lavandería externa para atender las necesidades de procesamiento de ropa de sus diferentes áreas.