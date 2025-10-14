Ponen a funcionar tres lavadoras de ropa quirúrgica en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de varias semanas sin funcionar el área de lavandería del Hospital Escuela debido al mal estado de las máquinas, las autoridades informaron que el servicio se comenzó a restablecer. Aseguraron que se repararon y pusieron a funcionar tres lavadoras con capacidades de 450; 100 y 120 libras, lo que permitirá al principal centro asistencial procesar aproximadamente 670 libras de ropa limpia cada hora y media. "Progresivamente, estamos normalizando el lavado, secado y entrega de ropa hospitalaria limpia en las salas de hospitalización, quirófanos y emergencias del Hospital Escuela y el Materno Infantil", indicó el personal de comunicaciones del centro.

Las autoridades hospitalarias esperan que para los próximos días se comience con la reparación de otra lavadora de 450 libras, que actualmente los repuestos se encuentran en proceso de adquisición. La normalización del servicio de lavandería se da luego de varias semanas de dificultades operativas. A inicios de septiembre, el hospital suspendió las cirugías electivas debido al mal estado de las lavadoras, lo que obligó a enviar ropa hospitalaria al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para su lavado. Además, se adquirió ropa quirúrgica descartable para que los médicos realizaran las cirugías de emergencia. La situación se agravó cuando las intensas lluvias inundaron el área de lavandería, evidenciando las condiciones en las que trabajan los empleados.