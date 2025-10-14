  1. Inicio
Ponen a funcionar tres lavadoras de ropa quirúrgica en el Hospital Escuela

Las autoridades anunciaron que el servicio de lavandería se está normalizando, luego que semanas atrás se suspendiera debido al mal estado de las lavadoras

  • 14 de octubre de 2025 a las 14:52
Con la puesta en marcha de otra lavadora, el servicio de lavandería procesa más de 600 libras de ropa sucia al día.

 Foto: Cortesía Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de varias semanas sin funcionar el área de lavandería del Hospital Escuela debido al mal estado de las máquinas, las autoridades informaron que el servicio se comenzó a restablecer.

Aseguraron que se repararon y pusieron a funcionar tres lavadoras con capacidades de 450; 100 y 120 libras, lo que permitirá al principal centro asistencial procesar aproximadamente 670 libras de ropa limpia cada hora y media.

"Progresivamente, estamos normalizando el lavado, secado y entrega de ropa hospitalaria limpia en las salas de hospitalización, quirófanos y emergencias del Hospital Escuela y el Materno Infantil", indicó el personal de comunicaciones del centro.

Colapsa lavandería del Hospital Escuela tras lluvias y fallas en maquinaria

Las autoridades hospitalarias esperan que para los próximos días se comience con la reparación de otra lavadora de 450 libras, que actualmente los repuestos se encuentran en proceso de adquisición.

La normalización del servicio de lavandería se da luego de varias semanas de dificultades operativas.

A inicios de septiembre, el hospital suspendió las cirugías electivas debido al mal estado de las lavadoras, lo que obligó a enviar ropa hospitalaria al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para su lavado.

Además, se adquirió ropa quirúrgica descartable para que los médicos realizaran las cirugías de emergencia.

La situación se agravó cuando las intensas lluvias inundaron el área de lavandería, evidenciando las condiciones en las que trabajan los empleados.

Más de 120 hondureños recuperarán la movilidad de sus manos en el Hospital Escuela

En las imágenes que circularon en diferentes medios y redes sociales se observan bultos de ropa quirúrgica sucia en el piso del hospital y en cestas de metal.

Para evitar que se vuelva a presentar esa situación, las autoridades del principal centro asistencial, anunciaron la construcción de una nueva área de lavandería con capacidad para procesar hasta 12,000 libras de ropa al día.

