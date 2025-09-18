  1. Inicio
  2. · Honduras

Intensas lluvias inundan área de lavandería del Hospital Escuela; agravan crisis en servicios

Pese a la ropa de lavandería amontonada en salas inundadas, autoridades del hospital alegaron que la filtración fue por obras en construcción

  • 18 de septiembre de 2025 a las 11:49
Intensas lluvias inundan área de lavandería del Hospital Escuela; agravan crisis en servicios

Así se encuentran las salas de lavandería ante el mal funcionamiento de las lavadoras.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El área de lavandería del Hospital Escuela, que en los últimos días suspendió labores debido al mal estado de las máquinas de lavado, este jueves volvió a colapsar tras las fuertes lluvias que inundaron la sala, mostrando la vulnerabilidad del centro asistencial.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua cubrió gran parte del espacio destinado al lavado de ropa hospitalaria.

En las imágenes se observan bultos de ropa sucia quirúrgica, mostrando las condiciones en las que trabajan los empleados, debido a que las lavadoras industriales aún se encuentran en mal estado.

Intensas lluvias inundan área de lavandería del Hospital Escuela; agravan crisis en servicios
(Foto: Cortesía )
Cirugías electivas en el Hospital Escuela están suspendidas por mal estado de las lavadoras

Hace varias semanas el sindicato del hospital denunció que las instalaciones no cuentan con las condiciones adecuadas ni el personal completo para a dar atención a esa área.

La situación preocupa porque de esta área depende la limpieza de sábanas, batas médicas y ropa quirúrgica.

Familiares de pacientes señalaron que el colapso de la lavandería no es un hecho aislado, sino parte de los problemas recurrentes que enfrenta el Hospital Escuela.

En el Hospital Escuela ponen a funcionar dos lavadoras más, tras denuncia del Sindicato

Las autoridades hospitalarias defendieron que la filtración de agua por las fuertes lluvias fue debido a las obras de construcción que se están haciendo en áreas complementarias del centro asistencial.

Cristhian Cruz, administrador del hospital manifestó que las máquinas de lavado serán habilitadas en los próximos días, mientras la ropa se está llevando a lavar a Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Además, se está utilizando ropa descartable para realizar las cirugías.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias