Intensas lluvias inundan área de lavandería del Hospital Escuela; agravan crisis en servicios

Tegucigalpa, Honduras.- El área de lavandería del Hospital Escuela, que en los últimos días suspendió labores debido al mal estado de las máquinas de lavado, este jueves volvió a colapsar tras las fuertes lluvias que inundaron la sala, mostrando la vulnerabilidad del centro asistencial.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua cubrió gran parte del espacio destinado al lavado de ropa hospitalaria.

En las imágenes se observan bultos de ropa sucia quirúrgica, mostrando las condiciones en las que trabajan los empleados, debido a que las lavadoras industriales aún se encuentran en mal estado.