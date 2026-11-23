Tegucigalpa, Honduras.- La reactivación del Trans 450 en Tegucigalpa abrió una disputa entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el sector del transporte público por el futuro de más de 450 concesiones que operan en el área donde se proyecta implementar el nuevo sistema. Mientras la municipalidad avanza con la licitación para incorporar unidades y tecnología al servicio, los transportistas aseguran que todavía no tienen claridad sobre el papel que desempeñarán dentro del proyecto. Wilmer Cálix, dirigente del transporte, cuestionó que la Alcaldía impulse el proceso sin resolver primero las inquietudes de los concesionarios que trabajan en ese sector.

“Hemos buscado reuniones con el alcalde para que nos aclare cuál va a ser el rol del sector o qué va a pasar con 450 concesiones que tenemos en ese sector y hasta el día de hoy no hemos encontrado respuesta”, manifestó. El proyecto municipal contempla habilitar un circuito de transporte desde el Estadio Nacional hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), además de otra conexión entre el Estadio y la colonia Kennedy. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Nuevo sistema de transporte

El alcalde Juan Diego Zelaya confirmó que la licitación comenzó hace algunas semanas y que esperan recibir ofertas a finales de 2026 o principios de 2027. La propuesta contempla alrededor de 16 unidades, un sistema de recaudo electrónico y la modernización de las estaciones. Los autobuses también contarían con aire acondicionado y conexión a internet. “Las unidades van a tener aire, internet, todo el tema tecnológico, las estaciones también serán modernas”, explicó el edil al referirse a las características previstas para el servicio. Zelaya aseguró que los actuales transportistas no serán desplazados y que todos formarán parte del sistema, aunque no detalló cómo se incorporarán las concesiones. “A todos les hemos dicho que aquí no se le está quitando el pan de cada día a nadie; aquí todos van a ser parte del sistema como se ideó desde un principio. Obviamente, se sienten amenazados, pero que tengan la tranquilidad de que todos vamos a salir bien”, expresó.

Transportistas cuestionan inversión y participación