Tegucigalpa, Honduras.- La reactivación del Trans 450 en Tegucigalpa abrió una disputa entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el sector del transporte público por el futuro de más de 450 concesiones que operan en el área donde se proyecta implementar el nuevo sistema.
Mientras la municipalidad avanza con la licitación para incorporar unidades y tecnología al servicio, los transportistas aseguran que todavía no tienen claridad sobre el papel que desempeñarán dentro del proyecto.
Wilmer Cálix, dirigente del transporte, cuestionó que la Alcaldía impulse el proceso sin resolver primero las inquietudes de los concesionarios que trabajan en ese sector.
“Hemos buscado reuniones con el alcalde para que nos aclare cuál va a ser el rol del sector o qué va a pasar con 450 concesiones que tenemos en ese sector y hasta el día de hoy no hemos encontrado respuesta”, manifestó.
El proyecto municipal contempla habilitar un circuito de transporte desde el Estadio Nacional hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), además de otra conexión entre el Estadio y la colonia Kennedy.
Nuevo sistema de transporte
El alcalde Juan Diego Zelaya confirmó que la licitación comenzó hace algunas semanas y que esperan recibir ofertas a finales de 2026 o principios de 2027.
La propuesta contempla alrededor de 16 unidades, un sistema de recaudo electrónico y la modernización de las estaciones. Los autobuses también contarían con aire acondicionado y conexión a internet.
“Las unidades van a tener aire, internet, todo el tema tecnológico, las estaciones también serán modernas”, explicó el edil al referirse a las características previstas para el servicio.
Zelaya aseguró que los actuales transportistas no serán desplazados y que todos formarán parte del sistema, aunque no detalló cómo se incorporarán las concesiones.
“A todos les hemos dicho que aquí no se le está quitando el pan de cada día a nadie; aquí todos van a ser parte del sistema como se ideó desde un principio. Obviamente, se sienten amenazados, pero que tengan la tranquilidad de que todos vamos a salir bien”, expresó.
Transportistas cuestionan inversión y participación
Pese a las declaraciones del alcalde, Cálix cuestionó el proyecto: “La Alcaldía comprará 18 unidades, gastará 21 millones de dólares para echar a andar el Trans 450, que no es la solución de movilidad en la capital”, señaló.
El dirigente consideró que esos recursos podrían utilizarse para mejorar de manera integral el transporte público en lugar de la compra de nuevas unidades.
“Nosotros no es que no estamos a favor de la modernidad, lo que estamos en contra es que se atropelle y que no se respeten las leyes que hoy están vigentes y que nos dan varios derechos al sector transporte”, sostuvo.
La falta de acuerdos también se mantiene debido al pago del bono compensatorio, que según los transportistas, ya acumula tres meses de atraso.
Después de una reunión con las autoridades municipales, los concesionarios no alcanzaron un acuerdo y mantienen la posibilidad de realizar movilizaciones a partir de mañana martes.
“Buscaremos las acciones legales pertinentes y también las acciones que la Constitución de la República nos permite ejercer, que es la protesta, el día de hoy lo determinarán los compañeros”, manifestó.
Sin embargo, hasta el momento, la Alcaldía sostiene que el proyecto continuará y que los transportistas tendrán participación.