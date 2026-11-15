Honduras se rezaga con China: “Las relaciones eran más productivas con Taiwán”

Tegucigalpa, Honduras.- China ha mostrado poco interés en mantener con Honduras una relación de solidaridad y cooperación como la que sostuvo con Taiwán, pues parece priorizar sus intereses comerciales y su expansión en el mercado hondureño, generando una competencia desigual porque desplazan comerciantes y no ofrecen un mercado rentable a los pocos productores que generan empleo. Los hechos hablan por sí solos, algunos comercios han cerrado o se han desplazado a otras actividades económicas, debido a la invasión de negocios chinos. Las empresas camaroneras perdieron su gran mercado de exportación y otros pequeños artesanos, como zapateros y los que hacen plástico, también se han visto afectados. En Tegucigalpa, capital de Honduras, las protestas en contra de la invasión china son permanentes, al grado que hasta han colocado mantas en espacios públicos, donde dicen no al comercio chino. Si bien la mayor presencia de tiendas chinas se ubican en la capital, en San Pedro Sula y otras grandes ciudades, así como varios municipios del interior del país, los comerciantes se han manifestado en contra de que lleguen a instalar sus negocios. Expertos entrevistados por EL HERALDO Plus consideran que Honduras no está preparada para establecer una alianza comercial con un país que exporta mercadería en cantidades industriales y que tampoco está dispuesto a consumir lo que su aliado produce, o en colaborar a incentivar la producción para llevarla a su gran mercado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A criterio de Graco Pérez, experto en temas internacionales, la cooperación que brindó Taiwán por más de 80 años de relaciones con Honduras fue para el desarrollo; en cambio, en los tres años y siete meses con China Continental solo hay promesas que no se concretan.

"En todos los ámbitos, cooperación, inversión, comercio, las relaciones eran más productivas con Taiwán, en el caso de China, se vendió la idea de que en el campo comercial iba a ser un mercado abierto y hasta el momento no le abre el mercado a los productos hondureños", aseguró Pérez. Un ejemplo claro, según dijo, es la industria camaronera del Golfo de Fonseca. Para Pérez, las decisiones del gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre) resultaron catastróficas, porque las negociaciones se realizaron con base en compromisos ideológicos, sin analizar lo que le dejaba Taiwán a Honduras. Tampoco se dejaron por escrito los compromisos de China con el país para evitar que hicieran a un lado a los productores nacionales.

Incertidumbre

En medio de un ambiente crispado por el impacto negativo de China en la economía nacional, y una promesa incumplida del presidente, Nasry Juan Asfura Zablah, de retomar las relaciones con Taiwán al asumir el poder, surge un clima de incertidumbre. Aunque algunos empresarios no ven como una amenaza a China e, incluso, aseguran que el panorama en la industria camaronera ha mejorado, las cifras de exportaciones marchan en rumbo contrario. De enero a octubre de 2023, el año cuando el país rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, Honduras había enviado al mercado taiwanés 22.1 millones de libras de camarón. Sin embargo, en el mismo período de 2026 se exportaron apenas 3.8 millones de libras a Taiwán, una diferencia de unas 18.3 millones de libras. Además, los precios dejan pocas ganancias.

Las cifras de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) cuentan la historia por sí sola: a China Continental solo se habían enviado 147,003 libras de camarón hasta el cierre del pasado octubre. Aún con las relaciones rotas, Taiwán deja más ingresos que China a Honduras en ese rubro.

El temor entre los camaroneros, según uno de los directivos de la Andah que pidió mantener su nombre bajo reserva, es que, si Honduras intentara restablecer relaciones con Taiwán, “con el rabo entre las patas”, las condiciones comerciales fueran distintas a las que existían antes de que Libre decidiera “echarlos del país”. Contrario a este criterio, Pérez cree que “esas versiones son parte del miedo que le quiere meter China Continental a la gente, decirles que más bien les va ir mal y que aquí los precios -de las mercancías- van a aumentar, eso es parte de una estrategia de miedo de parte de China Continental”. El experto confía en que, si Honduras regresara con Taiwán y restableciera relaciones diplomáticas, tendría un trato muy preferencial, porque sería un acontecimiento importante a nivel geopolítico. “Entonces, Taiwán vendría con más apoyo, más cooperación, más inversión, más comercio que el que tuvo antes de irse”. Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, en entrevista con EL HERALDO Plus, detalló que el problema es que históricamente Taiwán pagaba a 10.50 dólares el kilo de camarón grande, mientras que China apenas ofrece 5 dólares (menos de la mitad), entonces mejor no venden para no enfrentar pérdidas. El impacto se siente en las divisas: entre enero y octubre de 2023 Honduras había exportado 69.6 millones de dólares a Taiwán, mientras que en lo que va de 2026 suma 9.8 millones, es decir, una perdida de 60 millones de dólares si se compara el último año de relaciones con Taiwán con el actual.

En contraste, China Continental apenas ha comprado a Honduras 449,168 dólares en 2026, provocando enormes pérdidas, cierre de empresas y desempleo. "Si sumamos estos valores año con año, vamos a tener que es un platal que se está perdiendo, que tiene como efecto haber cerrado empresas, provocado ese impacto por una decisión mal tomada del gobierno", enfatizó Amador.

Comercio

Antes del acuerdo diplomático entre ambos países, China ya exportaba hacia Honduras más de 2,000 millones de dólares al año. Al establecer las relaciones diplomáticas, las importaciones chinas a Honduras pasaron a unos 3,200 millones de dólares, es decir, crecieron en más de 1,200 millones de dólares en todo tipo de productos, estimó la economista Liliana Castillo. El negocio por lógica es más rentable para China, porque Honduras apenas logra exportar 50 millones de dólares al gigante asiático, “o sea, más de 61 veces lo que nos venden los chinos a nosotros, que lo que nosotros le vendemos a ellos”, reflexionó Castillo. Los datos de Castillo están en consonancia con el informe anual más reciente de Comercio Exterior del Banco Central de Honduras (BCH), donde establece que Honduras cerró 2025 con 3,186.1 millones de dólares importados y apenas exportó 52.9 millones. El crecimiento exponencial de importaciones de China se comenzó a ver luego de que Honduras estableciera relaciones diplomáticas, ya que de 2,537 millones de dólares de 2022 pasó a 3,186.1 millones en 2025, es decir, creció en 649.1 millones de dólares en tres años.

Las importaciones abarcan desde vehículos, maquinaria y equipos, electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares y una gran cantidad de artículos tecnológicos, pero “no es algo que no estaba antes, eso ya se vendía en el país”, recalcó Castillo. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos de la Economía de Honduras (Fentaeh), Fredy Osorio, declaró que “lo que ha pasado es que los chinos han venido masivamente a poner tiendas y no hay circulante, y son pocos los compradores, prácticamente la competencia es desleal”. De acuerdo con el dirigente de los mercados a nivel nacional, los comerciantes hondureños han sido desplazados por los negocios de ropa americana y los establecimientos chinos, que concentran buena parte de las ventas debido a su amplio surtido de productos y precios más bajos. Según Castillo, esta situación representa una ventaja para los consumidores, ya que, cuando esos mismos productos eran importados por comerciantes hondureños, los precios eran más elevados debido a la mayor cantidad de intermediarios en la cadena de comercialización.

" En todos los ámbitos, cooperación, inversión, comercio, las relaciones eran más productivas con Taiwán; en el caso de China, se vendió la idea de que en el campo comercial iba a ser un mercado abierto y hasta el momento no le abre el mercado a los productos hondureños" Graco Pérez, analista en temas internacionales

A renglón seguido, la economista analizó que los productores nacionales desaparecen por la competencia directa: "Antes producíamos plástico y varios artículos que ahora se traen de China y los dejamos de producir en el país". A lo anterior se suma otro factor: los comerciantes chinos no suelen alquilar locales, sino que compran o construyen sus propios edificios. Según Osorio, si un inmueble cuesta 30 millones de lempiras, pueden llegar a ofrecer hasta 40 millones para que lo desocupen de inmediato, en caso de estar ocupado. De esta manera, instalan sus negocios en la planta baja y utilizan los pisos superiores como vivienda, explicó. "Ellos van avanzando en todo el país, solo en Tegucigalpa tenemos más de 100 tiendas chinas, en la zona de los mercados hay más de 60", dijo el líder de los vendedores ambulantes, al tiempo que agregó que por eso son las protestas de sus compañeros a nivel nacional, porque las alcaldías les están exigiendo el pago de los impuestos correspondientes y el permiso de operación.

Este fenómeno, a criterio del analista Pérez, se debe a que antes de que se establecieran relaciones con China Continental para que sus ciudadanos pudieran ingresar a Honduras, solo lo podían hacer con visas consultadas, pero ahora pueden entrar libremente, “entonces ya no hay ningún control”. Comentó que muchos ingresan bajo la categoría de inversionistas, entonces se les abre la oportunidad de instalarse, pero al final no se sabe qué tipo de control existe para realmente comprobar que esas personas están haciendo algún tipo de inversión en el país. Actualmente, el Congreso Nacional investiga el paradero de 13,022 ciudadanos chinos que ingresaron de forma regular al país entre 2022 y 2025. EL HERALDO Plus reveló en agosto que tampoco hay rastro de unos 24 mil ciudadanos chinos que ingresaron de forma irregular. Además, revisan el estatus migratorio de los chinos que trabajaban en la construcción del Hospital del Sur, adjudicado a la empresa China SFECO Group. Este equipo también denunció que las contrataciones sobrepasaban lo permitido por la ley, y que algunos no tenían el estatus migratorio o permisos de trabajo vigentes. En la capital, las Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) también revisaba los permisos de operación de más de 70 negocios, tras varias denuncias de competencia desleal. "Aquí inversión china realmente no se ve, lo que hay son comercios, y en ese comercio pueden existir muchas situaciones que en su momento el mismo Congreso pidió que se investigaran, por ejemplo, si estos comercios pagan impuestos, si no introducen productos sin pagar los aranceles correspondientes, o sea, si existe contrabando -porque- recientemente las denuncias son que no emiten facturas", dijo Pérez. El economista José Luis Moncada compartió la opinión de Pérez sobre cómo las importaciones chinas han afectado el mercado hondureño, situación que no se miraba con Taiwán.

“Los mercados de aquí (Tegucigalpa) como en San Pedro Sula, la presencia de productos chinos y en diferentes otros tipos de tiendas se ha incrementado y más bien ha sido negativo con la República Popular de China, porque ha exportado mucho más a Honduras que Taiwán”, argumentó.