Honduras se rezaga con China: “Las relaciones eran más productivas con Taiwán”

"En todos los ámbitos, cooperación, inversión, comercio, las relaciones eran más productivas con Taiwán, en el caso de China, se vendió la idea de que en el campo comercial iba a ser un mercado abierto y hasta el momento no le abre el mercado a los productos hondureños", aseguró Pérez.Un ejemplo claro, según dijo, es la industria camaronera del Golfo de Fonseca. Para Pérez, las decisiones del gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre) resultaron catastróficas, porque las negociaciones se realizaron con base en compromisos ideológicos, sin analizar lo que le dejaba Taiwán a Honduras. Tampoco se dejaron por escrito los compromisos de China con el país para evitar que hicieran a un lado a los productores nacionales.