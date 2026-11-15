Honduras tendrá lluvias débiles en varias zonas este lunes 16 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana de este lunes 16 de noviembre; sin embargo, por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles dispersos en varias regiones del territorio nacional, debido al ingreso de humedad procedente del mar Caribe.
El pronosticador de turno de Cenaos, Mario Centeno, informó que las precipitaciones se presentarán principalmente en las regiones norte, oriental y occidental del país.
"Por la tarde, el ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional provocará lluvias y chubascos débiles dispersos sobre la región norte, oriente y occidente", explicó Centeno.
Para la región central, el pronóstico contempla lluvias débiles aisladas durante la jornada, mientras que las condiciones de la mañana se mantendrán mayormente secas.
En cuanto a las condiciones marítimas, Centeno indicó que el oleaje en el mar Caribe y el Golfo de Fonseca alcanzará entre uno y tres pies de altura.
Temperaturas por regiones
En Tegucigalpa se registrará una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 19 grados, de acuerdo con el pronóstico para este lunes.
Para la región central se esperan temperaturas de hasta 31 grados como máxima y 19 grados como mínima.
En la región norte, los termómetros alcanzarán los 32 grados como temperatura máxima, mientras que la mínima será de 22 grados.
Por su parte, en la región insular se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados.
En el oriente del país se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 19 grados, según el reporte de Cenaos.
La región sur registrará las temperaturas más elevadas del territorio nacional, con una máxima de 36 grados y una mínima de 24 grados.
Finalmente, para la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 14 grados.
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