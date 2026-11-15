¡Una nueva oportunidad de vida! Josué Nehemías vuelve a casa tras sus cirugías en El Salvador

Santa Bárbara, Honduras.-Después de semanas de lucha por su vida y de mantener la esperanza de volver a casa, el pequeño Josué Nehemías Cruz finalmente regresó a Honduras, donde su familia y vecinos lo recibieron con muestras de cariño y alegría. El niño, de 11 años, llegó este fin de semana a su hogar en la aldea Cuchilla Alta, municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara, luego de recibir atención médica especializada en El Salvador, donde fue sometido a procedimientos para tratar la delicada cardiopatía que padecía. Su regreso representa un momento especial para sus padres y familiares, quienes durante meses vivieron con preocupación por su estado de salud y buscaron ayuda para que pudiera recibir el tratamiento que necesitaba.

Una enfermedad que puso su vida en riesgo

La historia de Josué Nehemías conmovió a Honduras a finales de septiembre, cuando se conoció que necesitaba atención médica especializada debido a una compleja condición cardíaca. Desde pequeño, el menor enfrentaba una cardiopatía y dextrocardia, una condición en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del pecho. Su organismo tenía dificultades para recibir suficiente oxígeno debido a que su corazón no bombeaba la sangre adecuadamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La situación era delicada y sus padres buscaban desesperadamente una alternativa médica, pues los diagnósticos que habían recibido no eran alentadores y la familia no contaba con los recursos para costear el tratamiento fuera del país.

En medio de esa preocupación, la familia hizo un llamado de ayuda al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien respondió y ofreció su respaldo para que el pequeño pudiera recibir atención especializada en ese país. El 28 de septiembre, Josué viajó junto a sus padres hacia El Salvador. Una ambulancia con personal médico lo recibió en la frontera de El Poy y posteriormente lo trasladó al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador.

Nehemías fue sometido a dos intervenciones en El Salvador