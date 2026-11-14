Sequía amenaza con sumar a 160 mil hondureños a la crisis alimentaria

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 160,000 hondureños podrían ser víctimas de la crisis alimentaria debido a los efectos del fenómeno de El Niño, advirtió la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La institución alertó que las condiciones climáticas adversas agravan la situación de las familias que tienen dificultades para acceder a los alimentos, principalmente en comunidades del corredor seco.
José Lino Pacheco, director de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria de la SAG, explicó que las proyecciones nacionales estiman que alrededor de 1.7 millones de personas se encuentran en crisis alimentaria y otras 100,000 en emergencia alimentaria.
Sin embargo, las actualizaciones del análisis advierten que otras 160,000 personas podrían incorporarse a la categoría de crisis alimentaria, debido a la concentración de las afectaciones en 75 municipios del país.
"Con los datos que estamos actualizando, preveemos que con esa concentración que se está dando en los 75 municipios puede darse un incremento de alrededor de 160 mil personas que van a caer en crisis alimentaria y un porcentaje menor en emergencia alimentaria", manifestó.
Honduras enfrenta una situación de inseguridad alimentaria que mantiene a población de 11 departamentos en condiciones de emergencia, según la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF).
En estos territorios, principalmente ubicados en el Corredor Seco, las familias enfrentan severas limitaciones para conseguir alimentos y han comenzado a recurrir a estrategias extremas para sobrevivir.
La situación afecta especialmente a los hogares que dependen de las actividades agrícolas, debido a que las condiciones climáticas comprometen sus posibilidades de producir alimentos y obtener ingresos para comprarlos.
Mecanismos
La sequía asociada al fenómeno de El Niño convirtió a 2026 en uno de los años con menos lluvias de los últimos cinco años en Honduras. Un análisis de EL HERALDO, basado en registros de 25 estaciones pluviométricas del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), reveló que 17 reportaron menos precipitaciones entre enero y julio en comparación con el mismo período de 2025.
La falta de lluvias también provocó pérdidas de cultivos de maíz y frijoles, secó fuentes de agua y afectó la alimentación del ganado en comunidades del corredor seco.
Ante estas condiciones, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta roja en 75 municipios, amarilla en 71 y verde en otros 88, para un total de 234 municipios bajo algún nivel de alerta por sequía.
El impacto también se refleja en las cifras de inseguridad alimentaria. Un análisis de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la SAG identificó a más de 1.7 millones de hondureños en crisis alimentaria, equivalentes al 17% de la población, y a 41,650 personas en emergencia.
A estas cifras se suman más de 4.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria mínima y otros 3.8 millones en estrés alimentario.