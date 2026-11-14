Sequía amenaza con sumar a 160 mil hondureños a la crisis alimentaria

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 160,000 hondureños podrían ser víctimas de la crisis alimentaria debido a los efectos del fenómeno de El Niño, advirtió la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). La institución alertó que las condiciones climáticas adversas agravan la situación de las familias que tienen dificultades para acceder a los alimentos, principalmente en comunidades del corredor seco. José Lino Pacheco, director de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria de la SAG, explicó que las proyecciones nacionales estiman que alrededor de 1.7 millones de personas se encuentran en crisis alimentaria y otras 100,000 en emergencia alimentaria. Sin embargo, las actualizaciones del análisis advierten que otras 160,000 personas podrían incorporarse a la categoría de crisis alimentaria, debido a la concentración de las afectaciones en 75 municipios del país.

"Con los datos que estamos actualizando, preveemos que con esa concentración que se está dando en los 75 municipios puede darse un incremento de alrededor de 160 mil personas que van a caer en crisis alimentaria y un porcentaje menor en emergencia alimentaria", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Honduras enfrenta una situación de inseguridad alimentaria que mantiene a población de 11 departamentos en condiciones de emergencia, según la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF). En estos territorios, principalmente ubicados en el Corredor Seco, las familias enfrentan severas limitaciones para conseguir alimentos y han comenzado a recurrir a estrategias extremas para sobrevivir. La situación afecta especialmente a los hogares que dependen de las actividades agrícolas, debido a que las condiciones climáticas comprometen sus posibilidades de producir alimentos y obtener ingresos para comprarlos.

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