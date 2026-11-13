CNE instalará mesa técnica para analizar más de 100 propuestas de reformas electorales

Las autoridades del órgano comicial subrayaron que la revisión técnica abarcará múltiples ejes temáticos para garantizar que las modificaciones normativas respondan de manera integral a las demandas ciudadanas de transparencia y certeza en los procesos de votación.

Este proceso de diálogo congregará las propuestas presentadas por diversos sectores organizados de la sociedad civil, agrupaciones empresariales y académicas, las cuales fueron aglutinadas con el apoyo de la cooperación internacional.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) se declaró listo para instalar a partir de la primera semana de diciembre un ciclo de mesas técnicas interinstitucionales destinadas a evaluar y sistematizar más de un centenar de iniciativas orientadas a transformar el sistema democrático del país.

"Más de 87 propuestas de reforma son las que ha propuesto la sociedad civil, o sea que no debemos de concentrarnos en dos o cuatro reformas, porque en realidad hemos recibido muchas propuestas de reforma que lo que buscan es fortalecer la confianza de la ciudadanía en el órgano electoral", manifestó Aixa Zelaya, consejera presidenta del CNE.

El desarrollo de las mesas técnicas incluirá la participación coordinada entre el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y el Congreso Nacional, consolidando un espacio plural de análisis previo a la emisión de dictámenes oficiales.

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La titular del organismo electoral aclaró que, hasta el momento, el Poder Legislativo únicamente ha remitido de manera formal una propuesta impulsada desde la presidencia de ese poder del Estado, centrada en el funcionamiento interno del órgano comicial, la ciudadanización de las mesas de votación y la modernización del sistema de transmisión de resultados.

Respecto a temas complejos, como la implementación de la segunda vuelta electoral o la división de las elecciones generales y municipales, el CNE enfatizó que su rol se limitará a emitir opiniones técnicas, logísticas y financieras, dejando la decisión política en manos del pleno de diputados.

"El CNE en realidad, como órgano encargado de ejecutar lo que el Congreso Nacional decida, espera que sea el Congreso Nacional el órgano político por excelencia que alcance los 86 votos necesarios para poder implementar estas reformas", expresó Zelaya.

El análisis técnico también incorporará las distintas alternativas planteadas en relación con las elecciones a medio término y la extensión o reducción de periodos para los cargos de elección popular, un punto que genera diversas posturas entre los actores políticos.

Entre las opciones documentadas figuran escenarios donde los actuales legisladores prorroguen su mandato por un período de seis años, o bien que las nuevas autoridades electas asuman por un plazo transitorio de dos años para sincronizar el calendario democrático.

Frente a los cuestionamientos de sectores que califican las reformas como iniciativas superficiales, la presidencia del CNE defendió el valor cívico de las aportaciones ciudadanas y garantizó la operatividad administrativa del organismo en cumplimiento de la ley.

Las reformas que se han presentado al Congreso Nacional y que deberán pasar por el análisis del CNE son de sociedad civil, exfuncionarios electorales, la del Partido Nacional y de algunos diputados que de forma individual han hecho planteamientos, para superar más del centenar de reformas.