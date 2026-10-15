"Nehemías llegó muy tarde para esta cirugía": Caso del niño hondureño operado del corazón en El Salvador

Durante los años que Nehemías vivió con esta condición cardíaca, su organismo desarrolló vasos sanguíneos como parte de los cambios que se produjeron para compensar las dificultades circulatorias. "Su cuerpo se ha ido adaptando toda su vida a vivir sin oxígeno, o con poco oxígeno, y eso causa que haya muchos cambios en el cuerpo", explicó el especialista.