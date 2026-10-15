"Nehemías llegó muy tarde para esta cirugía": Caso del niño hondureño operado del corazón en El Salvador

Josué Nehemías Cruz es un niño hondureño que recibió ayuda de El Salvador para tratar una compleja cardiopatía. Tras ser intervenido quirúrgicamente por especialistas, su caso ha generado atención debido a las complicaciones que enfrentó durante años. ¿Cómo sigue su recuperación y qué se sabe de su evolución? Aquí los detalles.
Con tan solo 11 años, Nehemías ha vivido una infancia marcada por las limitaciones que le provocaba su enfermedad. A diferencia de otros niños de su edad, correr, jugar y moverse libremente representaba un esfuerzo adicional debido a su condición cardíaca.
El menor nació con el corazón ubicado en el lado derecho del pecho y padece una compleja cardiopatía que le ha impedido llevar una infancia como la de otros niños. Recientemente, fue intervenido quirúrgicamente por un equipo de especialistas salvadoreños e internacionales, entre ellos el reconocido cirujano cardiovascular alemán Christian Schlensak.
"Nehemías vino muy tarde para esta cirugía. Esta cirugía se hace por lo general en niños recién nacidos, pero Nehemías tiene 11 años", explicó uno de los especialistas que participó en el procedimiento.
Uno de los médicos explicó que el organismo del pequeño pasó más de una década intentando adaptarse a la falta de oxígeno, una situación que provocó alteraciones en su sistema circulatorio, debilitó su corazón y afectó sus pulmones.
Durante los años que Nehemías vivió con esta condición cardíaca, su organismo desarrolló vasos sanguíneos como parte de los cambios que se produjeron para compensar las dificultades circulatorias. "Su cuerpo se ha ido adaptando toda su vida a vivir sin oxígeno, o con poco oxígeno, y eso causa que haya muchos cambios en el cuerpo", explicó el especialista.
La operación representó un desafío para el equipo médico, debido al debilitamiento del corazón del menor y a las alteraciones que presentaban sus pulmones tras años de vivir con esta condición. Según explicaron los especialistas, este tipo de cirugía suele realizarse durante los primeros días de vida, antes de que los órganos acumulen tantos años de afectaciones.
Tras la intervención, los médicos esperan que Nehemías experimente mejoras en el funcionamiento de sus órganos, su crecimiento y su capacidad de movimiento. Aunque podrá realizar más actividades cotidianas, deberá mantener ciertos cuidados y seguir las recomendaciones del equipo médico.
"Ahora con esta cirugía ya se va a poder mover mejor, no como un niño normal de su edad, pero por lo menos va a poder hacer más cosas en su vida cotidiana que probablemente no podía hacer antes", expresó uno de los especialistas.
Aunque la primera cirugía fue considerada un éxito, los médicos reconocen que el tratamiento de Nehemías aún no ha terminado. El menor necesita completar tres etapas quirúrgicas en total y la intervención más reciente representa la primera. Las siguientes dependerán de su evolución y de la respuesta de su organismo durante la recuperación.