¿Por qué detuvieron al abogado Edy Tábora y qué pasó después en La Ceiba?

La Ceiba, Honduras.-El abogado y defensor de derechos humanos Edy Tábora fue detenido y esposado por agentes de la Policía Nacional la mañana de este domingo 15 de noviembre, en Satuyé, en La Ceiba, Atlántida. La detención fue denunciada por la dirigente garífuna Miriam Miranda, quien alertó sobre lo ocurrido y exigió la liberación inmediata del profesional del derecho, al considerar que se trataba de una acción arbitraria e ilegal. A través de sus redes sociales, Miranda informó que Tábora, integrante del Bufete Justicia para los Pueblos y representante legal de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), permanecía detenido en las instalaciones policiales de Satuyé.

“¡Alertamos a nivel nacional e internacional! En este momento, la detención arbitraria e ilegal del abogado Edy Tábora, del Bufete para los Pueblos y de la OFRANEH, en la posta policial de Satuyé. Exigimos su inmediata liberación”, denunció. Horas después, la propia Miranda informó que el abogado había sido liberado y cuestionó el procedimiento de los agentes policiales. La dirigente calificó lo ocurrido como un abuso de poder y aseguró que continuarían denunciando este tipo de actuaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según información publicada por medios locales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:15 de la mañana, cuando los policías hicieron señal de parada al vehículo blindado en el que se transportaba Tábora junto a otras personas, sobre la carretera CA-13, en la salida de La Ceiba hacia Jutiapa.

El incidente habría comenzado porque los agentes solicitaron que bajaran los vidrios del automotor, pero estos no descendían debido a que el vehículo es blindado. Esta situación habría provocado una discusión entre el abogado y los uniformados durante la revisión.

¿Qué pasó?

Por su parte, el jefe de operaciones de la Policía Nacional en La Ceiba, comisario López, explicó que los agentes decidieron colocarle las esposas de manera preventiva, debido a que los ánimos se habían caldeado durante el procedimiento. Según la explicación del funcionario, la medida tenía como propósito evitar una posible agresión contra los policías que participaban en la revisión. Una vez aclarada la situación en la posta policial, Tábora fue puesto en libertad y continuó su recorrido hacia el municipio de Jutiapa, Atlántida.

¿Quién es Edy Tábora?

Edy Tábora es codirector y cofundador del Bufete Justicia para los Pueblos, organización que brinda acompañamiento jurídico a comunidades, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Su trabajo se ha enfocado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión y la protección de los territorios y recursos naturales. También representa legalmente a la OFRANEH en procesos relacionados con los derechos del pueblo garífuna.