Hallan flotando el cadáver de un hombre en el río Choluteca, a la altura de Marcovia

Choluteca, Honduras.- En avanzado estado de descomposición fue encontrado el cadáver de un hombre en el sur del país; el cuerpo sin vida fue encontrado flotando en en el río Choluteca.
El hallazgo se dio la tarde del sábado, en una parte del afluente cercano a la comunidad de Las Piletas, perteneciente al pujante municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca.
Pobladores de Las Piletas, que fueron al bañar al río, se toparon con el cuerpo del hombre, y alarmados, rápidamente alteraron a las autoridades policiales de Marcovia, sobre la existencia de éste.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegaron hasta la zona para poder hacer la extracción de los restos humanos, que visiblemente se podía notar su estado de descomposición.
Sin papeles
El fallecido sólo llevaba puesto un short color caqui. Después de que los bomberos sacaron el cuerpo, lo entregaron a agentes de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y elementos preventivos de la Policía Nacional (PN), para iniciar el levantamiento de ley junto a un fiscal del Ministerio Público (MP).
El cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido a la morgue del MP, en la capital de la República, ya que al hacerle la revisión respectiva, no portaba documentos personales que dieran una pista sobre su identidad.
Las causas de su muerte se desconocen. Los vecinos de Las Piletas creen que se pueda tratar de alguien de la zona, pero debido al estado de su cuerpo fue difícil identificarlo a simple vista.