Hallan flotando el cadáver de un hombre en el río Choluteca, a la altura de Marcovia

Choluteca, Honduras.- En avanzado estado de descomposición fue encontrado el cadáver de un hombre en el sur del país; el cuerpo sin vida fue encontrado flotando en en el río Choluteca.

El hallazgo se dio la tarde del sábado, en una parte del afluente cercano a la comunidad de Las Piletas, perteneciente al pujante municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca.

Pobladores de Las Piletas, que fueron al bañar al río, se toparon con el cuerpo del hombre, y alarmados, rápidamente alteraron a las autoridades policiales de Marcovia, sobre la existencia de éste.