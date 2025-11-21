  1. Inicio
Hallan cadáver de un hombre en estado de descomposición flotando en el río Choluteca

Un hombre fue encontrado sin vida en el río Choluteca, en la zona del puente Bailey, por extractores de arena que alertaron a las autoridades

  • 21 de noviembre de 2025 a las 11:16
Autoridades recuperaron el cuerpo del hombre hallado flotando en el río Choluteca, cerca del puente Bailey.

 Foto: captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida este viernes en las aguas contaminadas del río Choluteca, a la altura del puente Bailey, ubicado en los bajos del Estadio Nacional y que conecta Tegucigalpa con Comayagüela.

El hallazgo fue reportado por personas que trabajan extrayendo arena en la zona.

El cuerpo, que permanecía boca arriba y parcialmente sumergido entre lodo y agua, corresponde aparentemente a un hombre de unos 35 años que vestía un pantalón negro.

Hasta el momento, su identidad permanece sin confirmar.

Testigos señalaron que el cadáver presentaba signos de haber sido atacado por zopilotes y otros animales, lo que complicó su reconocimiento al momento de la inspección.

Elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio para asegurar el perímetro, mientras personal de la Dirección General de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se llevará a cabo la autopsia para determinar la causa de muerte.

