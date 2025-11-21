Hallan cadáver de un hombre en estado de descomposición flotando en el río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida este viernes en las aguas contaminadas del río Choluteca, a la altura del puente Bailey, ubicado en los bajos del Estadio Nacional y que conecta Tegucigalpa con Comayagüela.

El hallazgo fue reportado por personas que trabajan extrayendo arena en la zona.

El cuerpo, que permanecía boca arriba y parcialmente sumergido entre lodo y agua, corresponde aparentemente a un hombre de unos 35 años que vestía un pantalón negro.