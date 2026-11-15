Hombre muere al colisionar su moto contra una camioneta en Talanga

Francisco Morazán, Honduras.- Un joven motociclista murió luego de colisionar violentamente con su motocicleta contra una camioneta, la mañana de este domingo.
El accidente vial con desenlace fatal ocurrió en la avenida San Diego, en la calle principal del municipio de Talanga, al norte del departamento de Francisco Morazán.
Eran aproximadamente las 6:15 de la mañana cuando el vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo Everest, color negro, se desplazaba por la avenida San Diego. Entre tanto, la motocicleta salía de una de las calles, en dirección de este a oeste.
Aparentemente, el conductor de la motocicleta no hizo el alto respectivo e intentó cruzar la avenida sin percatarse del desplazamiento que traía el carro.
Del fuerte impacto, el motociclista fue lanzado varios metros hacia adelante, sobre la avenida San Diego, mientras que el vehículo de cuatro ruedas sufrió severos daños. El motorista se detuvo tras el percance.
Sin signos vitales
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Talanga fueron avisados del accidente y rápidamente se desplazaron para el sitio indicado, en la calle comercial.
Al llegar al lugar, los paramédicos le brindaron la atención prehospitalaria al joven herido, pero lamentablemente este ya no presentaba signos vitales.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) también se hicieron presentes al accidente para tomar nota de lo sucedido e investigar cómo ocurrió.
Al hacer la revisión entre su ropa, el muchacho no llevaba consigo ningún documento que lo identificara. Personas que pasaban por el lugar comentaron que le conocían con el apodo del "Chino", sin dar más detalles.
Él conducía una motocicleta marca GXT 250, color negro, sin placas, de la que tampoco portaba su papeleta de registro o revisión. El cadáver fue trasladado desde Talanga hasta la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital.