Hombre muere al colisionar su moto contra una camioneta en Talanga

Francisco Morazán, Honduras.- Un joven motociclista murió luego de colisionar violentamente con su motocicleta contra una camioneta, la mañana de este domingo.

El accidente vial con desenlace fatal ocurrió en la avenida San Diego, en la calle principal del municipio de Talanga, al norte del departamento de Francisco Morazán.

Eran aproximadamente las 6:15 de la mañana cuando el vehículo tipo camioneta, marca Ford, modelo Everest, color negro, se desplazaba por la avenida San Diego. Entre tanto, la motocicleta salía de una de las calles, en dirección de este a oeste.

Aparentemente, el conductor de la motocicleta no hizo el alto respectivo e intentó cruzar la avenida sin percatarse del desplazamiento que traía el carro.