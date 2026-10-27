Motociclista muere tras impactar contra un animal en carretera hacia Talanga

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista perdió la vida la noche de este martes 28 tras impactar de frente contra un animal que se atravesó repentinamente en la carretera que conduce al municipio de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor se desplazaba por la vía cuando el animal cruzó inesperadamente la calzada, provocando la colisión.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista cayó violentamente sobre el pavimento y murió en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la víctima.