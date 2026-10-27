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Motociclista muere tras impactar contra un animal en carretera hacia Talanga

El conductor se desplazaba por la vía cuando el animal cruzó inesperadamente la calzada, provocando la colisión, detalla la información brindada por las autoridades

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 21:25
Motociclista muere tras impactar contra un animal en carretera hacia Talanga

La unidad de dos ruedas quedó a unos metros del cuerpo del hombre.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista perdió la vida la noche de este martes 28 tras impactar de frente contra un animal que se atravesó repentinamente en la carretera que conduce al municipio de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor se desplazaba por la vía cuando el animal cruzó inesperadamente la calzada, provocando la colisión.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista cayó violentamente sobre el pavimento y murió en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la víctima.

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Tras el accidente, agentes policiales y funcionarios de tránsito se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia y acordonar el área mientras se esperaba la llegada del personal forense.

Hasta ahora, no se ha precisado qué tipo de animal estuvo involucrado en el percance ni se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer cómo sucedió el accidente en este tramo carretero de Francisco Morazán.

Tampoco se ha confirmado si hubo otras personas afectadas por el hecho. Se espera que los procedimientos de las autoridades permitan establecer más detalles sobre lo ocurrido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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