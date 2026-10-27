Mototaxista ofreció L100 a menor de edad y luego habría abusado de ella en Cortés

Cortes, Honduras.- Autoridades policiales le dieron captura este martes -27 de octubre- a un mototaxista señalado como sospechoso del delito de agresión sexual contra una menor en Villanueva, Cortés. El detenido fue identificado como Joel Burgos Cruz, originario de Villanueva, de 20 años de edad. La víctima, por su parte, es una niña de 12 años. Las investigaciones iniciaron luego de que las autoridades recibieran una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, denunciando una agresión sexual contra una menor de edad.

La hermana de la niña relató la versión de la menor sobre lo sucedido la noche del domingo 25 de octubre. De acuerdo con la declaración, el sospechoso presuntamente ofreció L100 a la niña a cambio de mantener relaciones sexuales. Sin embargo, ante la negativa de ella, este habría abusado sexualmente de ella. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La localización de Burgos Cruz se produjo en la aldea El Ocote, en Villanueva, Cortés, luego de que los agentes policiales iniciaran las diligencias para dar con su paradero tras conocer la denuncia.