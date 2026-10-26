Hombre muere al interior de una mina en El Mochito, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un hombre murió mientras realizaba su trabajo al interior de una mina situada en la aldea El Mochito, en el municipio de Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara, el reciente domingo 25 de octubre. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Cristian Tróchez, quien se encontraba trabajando cuando terminó soterrado tras un deslave. El cuerpo de Tróchez fue sacado a la superficie por algunos de sus compañeros que también se encontraban laborando en la mina.

Inicialmente, medios locales informaron que podrían haber más afectados, sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta ahora se desconocen detalles del accidente en el que perdió la vida el trabajador, por lo que se espera que las autoridades brinden un reporte actualizado de los hechos. La familia del minero se encuentra devastada por su muerte y se prepara para darle el último adiós en un cementerio local de Santa Bárbara, después del respectivo velatorio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse