Siete personas murieron ahogadas en una inundación en mina ilegal en China

China.-Siete personas murieron ahogadas después de que el agua de lluvia inundara un pozo minero ilegal en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, informó en la noche del lunes la agencia oficial Xinhua.

La policía del condado autónomo tujia y miao de Youyang señaló, según este medio, que las víctimas fueron encontradas en una mina cerrada y abandonada, cerca del límite entre Youyang y el condado autónomo tujia y miao de Xiushan, ambos situados en el extremo sureste de Chongqing, de unos 32 millones de habitantes.

Durante la búsqueda, iniciada el sábado tras recibirse el aviso de que había personas desaparecidas en el lugar, los agentes también detuvieron a 21 individuos sospechosos de practicar la minería ilegal.

La policía añadió que la investigación sigue en curso, de acuerdo con Xinhua.