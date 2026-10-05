"Es una gran victoria": Trump sobre el resultado de Bolsonaro en las elecciones de Brasil

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "gran victoria" la ventaja del opositor Flávio Bolsonaro sobre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones brasileñas y pronosticó una segunda vuelta con un resultado "muy reñido". "Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad", respondió a la prensa en la Casa Blanca al ser consultado por la ventaja de Bolsonaro en la primera vuelta. Al ser cuestionado por otra reportera sobre las elecciones, Trump dijo, en referencia a la segunda vuelta: "Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas".

El candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta por dos puntos de ventaja sobre el presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien disputará la segunda vuelta. "Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa", declaró este lunes a la prensa el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los últimos meses, la Administración de Trump ha impuesto aranceles a buena parte de los productos brasileños y ha adoptado medidas diplomáticas y políticas contra el país suramericano, entre ellas la retirada del visado a la embajadora de Brasil en Washington.