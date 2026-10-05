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"Es una gran victoria": Trump sobre el resultado de Bolsonaro en las elecciones de Brasil

El presidente estadounidense destacó el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral y prevé que el balotaje ante Lula da Silva será reñido

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 18:39
Es una gran victoria: Trump sobre el resultado de Bolsonaro en las elecciones de Brasil

Donald Trump prevé que la segunda vuelta electoral en Brasil entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva serán muy reñidas, tal como la primera vuelta.

 Fotos: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "gran victoria" la ventaja del opositor Flávio Bolsonaro sobre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones brasileñas y pronosticó una segunda vuelta con un resultado "muy reñido".

"Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad", respondió a la prensa en la Casa Blanca al ser consultado por la ventaja de Bolsonaro en la primera vuelta.

Al ser cuestionado por otra reportera sobre las elecciones, Trump dijo, en referencia a la segunda vuelta: "Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas".

Los rivales derrotados en Brasil dan la espalda a Lula y Bolsonaro en el balotaje

El candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta por dos puntos de ventaja sobre el presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien disputará la segunda vuelta.

"Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa", declaró este lunes a la prensa el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En los últimos meses, la Administración de Trump ha impuesto aranceles a buena parte de los productos brasileños y ha adoptado medidas diplomáticas y políticas contra el país suramericano, entre ellas la retirada del visado a la embajadora de Brasil en Washington.

Lula reconoce que el resultado en primera vuelta es "inesperado" y critica a Bolsonaro

El Gobierno de Lula ha denunciado esas acciones como un intento de injerencia electoral en favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y condenado a prisión por intentar un golpe de Estado.

El pasado viernes, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil por "motivos de seguridad", actividades que reanudó este lunes tras las elecciones.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha hecho campaña a favor de candidatos de derecha en América Latina e incluso se ha atribuido parte del mérito de sus victorias, como en el caso del colombiano Abelardo de la Espriella.

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Redacción web
Agencia EFE

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