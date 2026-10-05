Los rivales derrotados en Brasil dan la espalda a Lula y Bolsonaro en el balotaje

Río de Janeiro.- Los dos candidatos que escoltaron al senador Flávio Bolsonaro y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las presidenciales de este domingo en Brasil afirmaron que se mantendrán neutros en la segunda vuelta en que se decidirá al futuro jefe de Estado, previsto para el 25 de octubre. Tanto el escritor y psiquiatra Augusto Cury, candidato por el partido Avante y que obtuvo el 2,89 % de los votos, como el militante de ultraderecha Renan Santos, que disputó las elecciones como representante del también minoritario partido Missão y quedó cuarto con el 2,24 %, descartaron su apoyo a alguno de los candidatos que disputará la segunda vuelta.

De los siguientes más votados, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (2,18 %) afirmó que consultará con los dirigentes del centroderechista Partido Social Democrático (PSD) la posición que asumirá en la segunda vuelta y tan solo el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema (0,27 %) dejó claro que votará contra Lula como siempre lo ha hecho. El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y el actual presidente brasileño, que aspira a la reelección, deberán definir la Presidencia en la segunda vuelta debido a que ninguno obtuvo más del 50 % de los votos en la primera vuelta. Con el 99,99 % de los votos escrutados, el senador opositor obtuvo el 47,03 % de los votos y el líder progresista el 45,03 %. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La prioridad de ambos era negociar acuerdos para buscar los votos de los candidatos derrotados en la segunda vuelta, pero esa posibilidad quedó prácticamente descartada con la posición de los derrotados. "Prefiero mantenerme totalmente en silencio en relación a los que estarán en la segunda vuelta y dejo claro que nadie está autorizado en mi nombre a pedir votos o a decir que va apoyar a cualquiera de esos dos candidatos", afirmó Cury, el tercer aspirante más votado, en sus primeras declaraciones tras la divulgación del escrutinio. El popular autor de libros de autoayuda afirmó que no responderá a ninguna pregunta sobre su posición en segunda vuelta y que está 100% convencido de que abandonará la política.