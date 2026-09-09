Lula da Silva concede un nuevo subsidio a los combustibles a un mes de las elecciones

São Paulo, Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles un nuevo subsidio a los combustibles a menos de un mes de las elecciones del 4 de octubre, en las que aspira a la reelección.

Los subsidios, que estarán en vigor hasta el 5 de octubre, supondrán una inversión de 6.605 millones de reales (unos 1.300 millones de dólares o 1.115 millones de euros), según el texto del decreto publicado en el Diario Oficial.

La medida implica un aumento de la subvención de la gasolina, que pasa de 0,44 a 0,63 reales (0,08 a 0,12 dólares) por litro, una exención de los impuestos al etanol y una nueva subvención de 1,00 real (0,20 dólares) por litro al diésel.