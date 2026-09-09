México destaca presupuesto 2027 sin "nuevos impuestos" y refuerza combate a la evasión

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles el Paquete Económico para 2027 como una apuesta por aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos, mantener el gasto social y la inversión pública y reducir gradualmente el déficit, pese a las menores expectativas de crecimiento y al aumento previsto de la deuda pública. “No hay nuevos impuestos, no habrá nuevos impuestos. Tampoco va a haber gasolinazos”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina, un día después de que la Secretaría de Hacienda entregara al Congreso el proyecto presupuestario para el próximo año. “Es un paquete económico responsable. No se está endeudando al país, como luego quieren decir (...) Sencillamente, evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente”, enfatizó

La gobernante mexicana explicó que el aumento de los ingresos se impulsará, entre otras medidas, por un mayor combate a la evasión fiscal y a las empresas que utilizan facturas falsas o declaran pérdidas de manera reiterada para reducir el pago de impuestos. En ese sentido, Antonio Martínez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que 54.000 empresas llevan cinco años consecutivos declarando pérdidas sin pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras otras 129.000 han reportado pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales. Además, desde octubre de 2024 hasta agosto pasado, el SAT publicó más de 3.000 empresas ‘factureras’ -aquellas que emiten comprobantes fiscales por servicios o productos que nunca existieron-, bloqueó a más de 38.000 compañías que emitían comprobantes por operaciones presuntamente ficticias. El Paquete Económico plantea por ello nuevos controles sobre deducciones y pérdidas fiscales, además de mecanismos para mejorar la trazabilidad de gasolinas y diésel desde la cadena de suministro hasta su venta al público y combatir la evasión en el mercado de combustibles.

Menor déficit, pero más deuda