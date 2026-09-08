Nepal ha entregado 102 cuerpos a sus familias entre 1,357 cuerpos y restos recuperados

Katmand.- A casi dos semanas de las riadas que asolaron Nepal, la identificación forense se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las autoridades, que solo han podido entregar 102 cuerpos a sus familias, mientras el balance oficial contabiliza 1.357 cuerpos y restos humanos recuperados, muchos de ellos todavía sin identificar.

El último reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), con datos hasta las 13:00 hora local (07:15 GMT) de este martes, sitúa en 1.357 el número de cuerpos y restos recuperados en los ocho distritos más castigados y precisa que el recuento incluye diversos restos humanos sin identificar.

La cifra no equivale necesariamente al mismo número de víctimas individuales, ya que distintos restos pueden pertenecer a una misma persona.