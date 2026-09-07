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Donald Trump sugiere cambiar el nombre del estado "Nuevo México" por "Nueva América"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el estado de "Nuevo México" debería ser rebautizado como "Nueva América". Aquí los detalles

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 16:46
Donald Trump sugiere cambiar el nombre del estado Nuevo México por Nueva América

Cabe destacar que Trump publicó un mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, el Caribe y Canadá.

 Foto: Agencia EFE

Washintong, Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sugerido que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América".

Trump publicó una fotografia del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de "Lago América".

Trump publica un mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, Canadá y Centroamérica

La imagen, publicada en su red Truth Social y compartida por la Casa Blanca en X, muestra el contorno del estado con la palabra "México" tachada en rojo y reemplazada por "América".

La fotografía retocada no añade ningún otro mensaje ni imagen.

Según recuerda la cadena CNN, Trump tiene la facultad de cambiar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, pero no tiene la capacidad constitucional para cambiar legalmente el nombre de los estados ya que ese proceso tendría que realizarse dentro del propio estado.

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Trump también utilizó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en enero de 2025, en su primer día de regreso al cargo.

Y recientemente sugirió que el estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y por donde pasa el 20 por ciento mundial del petróleo, debería renombrarse como estrecho de Trump.

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Redacción web
Agencia EFE

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