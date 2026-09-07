Cinco muertos al chocar un camión de pruebas con una furgoneta en el norte de China

China.- Al menos cinco personas murieron después de que un camión que realizaba pruebas en un recinto de la región septentrional china de Mongolia Interior sufriera un fallo en los frenos y chocara contra una furgoneta que circulaba detrás, informó este martes la agencia estatal Xinhua.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 hora local del lunes (11:00 GMT) en una zona de pruebas de la Bandera Izquierda de Alxa, perteneciente a la Liga de Alxa, una división administrativa de la región, según las autoridades locales citadas por la agencia.

El camión se encontraba realizando una prueba en una pendiente ascendente cuando sus frenos fallaron, lo que provocó que el vehículo comenzara a desplazarse hacia atrás.

El vehículo acabó colisionando con una furgoneta que lo seguía para recopilar datos de la prueba y en la que viajaban las cinco personas fallecidas.