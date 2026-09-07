Juan Felipe Palacio, se hizo un tatuaje que cubría toda su pierna y murió tras grave infección

Juan Felipe Palacio Vélez era un joven de tan solo 26 años de edad, que se sometió a una extensa sesión de tatuaje en su pierna y falleció. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles
El hecho ocurrió en Medellín, Colombia. El hombre, de 26 años, decidió hacerse un tatuaje de gran magnitud que cubría gran parte de su pierna y, tras la larga sesión, comenzó a presentar fiebre.
Los familiares del joven informaron que, tras realizarse el tatuaje, comenzó a presentar fiebre, cansancio intenso y un deterioro progresivo de su estado de salud.
La situación fue empeorando. Juan Felipe se desplomó frente a sus seres queridos cuando se preparaba para acudir en busca de atención médica. De inmediato fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde ingresó en estado crítico.
El joven habría fallecido tras presentar una infección bacteriana, falla renal aguda y lesiones en la zona donde se realizó el tatuaje.
La madre del joven sostuvo que sufrió un shock séptico provocado por estafilococemia, una infección en la sangre causada por bacterias del género Staphylococcus.
El caso del joven continúa bajo investigación. Juan Felipe ya tenía varios tatuajes en su cuerpo, por lo que este no era el primero que se realizaba.
Juan Felipe, según versiones difundidas sobre el caso, era hijo de una fiscal identificada como Alexandra Vélez. Ella contó que, cuando intentó convencerlo de buscar atención médica debido a la fiebre, él le respondió: “No, mamá, eso es normal, es un tatuaje muy invasivo, es toda la pierna”.
Se desconoce cuántas horas permaneció el joven con malestar luego de realizarse el tatuaje. Según habría considerado Juan Felipe, los síntomas que presentaba eran normales debido a la magnitud del procedimiento.
El tatuaje se lo realizó en mayo del 2026 y falleció horas después; cubría gran parte de su pierna, desde el muslo hasta la parte superior del tobillo.Medios locales informaron que Juan Felipe acudió al barrio Loma del Indio, en Medellín, donde se desarrollaba un encuentro que reunía a reconocidos tatuadores del país.