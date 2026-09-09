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Irak denuncia daños en un buque con bandera de Panamá por un impacto de origen desconocido

Un buque petrolero con bandera panameña resultó dañado en aguas iraquíes luego de un impacto, en medio de reportes sobre un posible ataque con dron

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 08:32
Irak denuncia daños en un buque con bandera de Panamá por un impacto de origen desconocido

El incidente se produce después de que Estados Unidos confirmara ayer martes 8 la destrucción de cinco petroleros iraníes cerca del estrecho de Ormuz.

 Foto: Cortesía

Bagdad, Irak.- El Gobierno de Irak informó este miércoles 09 de septiembre que un petrolero con bandera de Panamá sufrió un impacto de origen desconocido en aguas territoriales iraquíes, provocando daños en el buque después de reportes sobre un ataque con dron.

El Ministerio de Transportes iraquí aclaró en un comunicado que "hoy a las 5.30 a.m. (hora local), un buque cisterna de transporte de fuelóleo con bandera de Panamá sufrió un impacto de origen desconocido mientras se encontraba en aguas territoriales iraquíes, lo que provocó daños materiales en el casco de la embarcación".

El departamento confirmó que el incidente "no causó víctimas ni heridos entre la tripulación, ni tampoco provocó fugas de carga al agua".

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No obstante, la nota no indicó ni el objeto que impactó contra el buque ni el origen del incidente.

La nota solo se ha limitado a señalar que las autoridades competentes "investigan las circunstancias del incidente y trabajan para identificar el origen y la causa del impacto".

"El Ministerio de Transportes comunicará cualquier novedad o información confirmada al respecto a su debido tiempo", zanjó.

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Asimismo, el ministerio aseguró que "inmediatamente después del incidente, las autoridades de seguridad, oficiales y marítimas pertinentes pusieron en marcha las medidas de precaución necesarias".

"El buque fue aislado y sometido a vigilancia continua, mientras se inspeccionaba la zona circundante para descartar fugas de combustible, daños adicionales o cualquier indicio que supusiera un riesgo para la seguridad de la navegación o el medio marino", añadió la nota.

El incidente se produce después de que Estados Unidos confirmara ayer martes 08 la destrucción de cinco petroleros iraníes cerca del estrecho de Ormuz, como respuesta a dos ataques con misiles balísticos atribuidos a la Guardia Revolucionaria iraní contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

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Tras ello, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado esta madrugada dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, además de lanzar misiles contra la base de Al Azraq en Jordania -donde hay tropas estadounidenses.

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Redacción web
Agencia EFE

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