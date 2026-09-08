Amplían acusación contra Fernando Cerimedo por dos nuevos delitos

La Paz, Bolivia.- La Fiscalía de Bolivia amplió este martes con dos nuevos delitos la segunda investigación penal contra el asesor político argentino Fernando Cerimedo, que inicialmente se abrió por presunto enriquecimiento ilícito, mientras el consultor fue trasladado a un penal de máxima seguridad para cumplir seis meses de prisión preventiva. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la causa ahora incluye los presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. Cerimedo fue trasladado esta jornada desde la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado en el altiplano, a unos 35 kilómetros de La Paz, para cumplir la segunda orden de prisión preventiva dictada en su contra.

La investigación por enriquecimiento ilícito fue abierta de oficio por la Fiscalía horas después de que el argentino fuera detenido, el pasado 18 de agosto, por el ataque armado contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller. Ernesto Giraldes, uno de los abogados del argentino, dijo que la defensa solicitará en una audiencia que Cerimedo pueda defenderse en libertad en los procesos por los que tiene órdenes de prisión preventiva. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que Cerimedo permanecerá "completamente" aislado de la población carcelaria durante siete días "por su seguridad". El argentino ya cumplía prisión preventiva en Palmasola por otro proceso, en el que está acusado de feminicidio en grado de tentativa. La Fiscalía sostiene que presuntamente contrató a sicarios para matar a Beller.