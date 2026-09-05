Irán responde a EE UU con ataques a portaviones y a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

Irán.- La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que atacó este sábado a tres barcos petroleros en "rutas no autorizadas" en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a EE.UU. en "otras áreas", según informó la agencia iraní Fars. El comunicado de la agencia Fars detalla que la Fuerza Aeroespacial iraní también atacó con misiles balísticos un portaaviones y un destructor de la Armada de Estados Unidos como respuesta a las agresiones del Ejército norteamericano a tres petroleros iraníes en la mañana del sábado. Según la radio televisión estatal iraní IRIB, la Armada de la República Islámica advirtió a todos los buques en el golfo Pérsico o cerca del estrecho de Ormuz que "se abstengan de realizar cualquier movimiento sospechoso destinado a transitar por vías marítimas no autorizadas. De lo contrario, serán atacados".

Ataque de EE.UU.

El ataque del Ejército de Estados Unidos llegó luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom). En un comunicado, el Centcom detalló que un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos "lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes" y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido. Horas después, el Ministerio de Exteriores iraní "condenó enérgicamente" las agresiones contra "mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán” y lo consideró una violación de la Carta de Naciones Unidas y un "crimen de guerra".

Los ataques estadounidenses de este sábado se producen después de que esta semana Washington lanzara los bombardeos más duros en más de un mes contra la República Islámica que causaron al menos 19 muertos, entre ellos cuatro en una boda, de acuerdo a las autoridades iraníes.