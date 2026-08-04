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EE UU y Teherán al borde de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Washington negocia la reapertura del estrecho de Ormuz para estabilizar el mercado energético, tras frenar Trump un ataque militar contra Irán

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 14:16
EE UU y Teherán al borde de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

EE UU y Teherán prevén un acuerdo inminente para liberar el tránsito en Ormuz, lo que ya provocó una caída del 4 % en los precios del petróleo.

 Foto: EFE

Nueva York.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó este martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

En declaraciones a CNBC, Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de barcos por esta ruta marítima estratégica.

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Al ser preguntado sobre si un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos por el tránsito, declaró: "Creo que se trataría de libertad de movimiento. Aunque la situación allí ha sido algo tensa en los últimos días, hemos visto salir bastantes barcos incluso ahora, por lo que cabría esperar que los precios de la energía vuelvan a estabilizarse".

Tras las declaraciones del secretario del Tesoro, los precios de los futuros del petróleo estadounidense experimentaron una caída de aproximadamente el 4 %, situándose por debajo de los 77 dólares por barril.

Bessent anticipó que los precios de los mercados podrían descender aún más una vez que se retome la actividad en la zona, donde actualmente hay hasta mil buques a la espera de poder transitar.

El presidente de EE UU, Donald Trump, aseguró que canceló un importante ataque militar contra Irán durante el fin de semana con el objetivo de priorizar las negociaciones para la reapertura del estrecho. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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