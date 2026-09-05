Marathón vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón de Silvio Rudman recibe al Estrella Roja de Danlí en el estadio Morazán por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Alineaciones
Marathón: 1-Jonathan Rougier; 16-Natanael Martínez, 4-Javier Rivera, 3-Kenny Bodden, 14-Javier Arriaga; 8-Tomás Sorto, 10-Damin Ramírez, 9-Brian Farioli; 22-Carlos Argueta, 11-Nicolás Messiniti, 72-Yairo Moreno
Estrella Roja: 1. Victor Moreira, 2. Leonardo Juárez, 6. Reinieri Mayorquín, 8. Jared Velásquez, 9. Frelys López, 12. Maikel García, 15. Joseph Padilla, 19. José Gutiérrez, 23. Edilson Gómez, 30. Cristian Cálix, 69. Jimmy López.
El equipo verdolaga llega de derrotar como visitante al Génesis PN y el recién ascendido de igualar contra el Olimpia en el Marcelo Tinoco.
Hora y canal que transmite partido EN VIVO
Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC