Barcelona vs Feyenoord EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido por Champions HOY

Barcelona, España.- El centrocampista Brian Fariñas es la principal novedad en la lista de convocados del Barcelona para enfrentarse este miércoles, en el Spotify Camp Nou, al Feyenoord en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Fariñas, el jugador descartado por el técnico Hansi Flick en el último encuentro ante el Valencia, entra en el lugar del defensa Eric Garcia, que se pierde el debut del Barça en la 'Champions' 2026-2027 por sanción.