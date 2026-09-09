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Barcelona vs Feyenoord EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido por Champions HOY

El FC Barcelona del técnico alemán Hansi Flick se estrena en esta nueva temporada de la Champions League ante el Feyenoord

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 07:58
Barcelona vs Feyenoord EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido por Champions HOY

El Spotify Camp Nou se alista para una nueva fiesta deportiva del Barcelona.

 Foto: Barcelona

Barcelona, España.- El centrocampista Brian Fariñas es la principal novedad en la lista de convocados del Barcelona para enfrentarse este miércoles, en el Spotify Camp Nou, al Feyenoord en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Fariñas, el jugador descartado por el técnico Hansi Flick en el último encuentro ante el Valencia, entra en el lugar del defensa Eric Garcia, que se pierde el debut del Barça en la 'Champions' 2026-2027 por sanción.

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Además del lateral de Martorell, el técnico alemán no puede contar para dicho partido con el centrocampista Frenkie de Jong y el atacante Roony Bardghji, ambos lesionados.

Esta es la lista de 23 jugadores del Barcelona para medirse al Feyenoord: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic (porteros); Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Christensen, Gerard Martín y Kounde (defensas); Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal (centrocampistas); Gabriel Jesús, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim (delanteros).

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 10:45 AM
Canal: ESPN

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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