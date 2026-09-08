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Jugador se desvanece en pleno partido de Champions League; fue llevado de emergencia

Malas noticias llegan después de la primera jornada de Champions League y es al ver como jugador terminó tendido en el césped tras problemas de salud

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 17:03
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Malas noticias llegan después de la primera jornada de Champions League y es al ver como jugador terminó tendido en el césped tras problemas de salud

 Fotos: EFE
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Malas noticias tras la jornada de Champions League, el jugador del Borussia Dortmund llevaba el balón, pero al sentir que no podía más, la tiró y luego pidió ayuda.
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La estrella del Borussia Dortmund sacada en camilla del campo y trasladada de urgencia al hospital tras preocupantes escenas en la Champions League
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Konstanstinos Karetsas, centrocampista internacional griego del Borussia Dortmund, tuvo que abandonar el campo en el minuto 26 del encuentro de este martes de la Liga de Campeones contra el Villarreal
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Esto "debido a problemas circulatorios” y fue trasladado al hospital para “más pruebas”, según comunicó su club a través de sus canales oficiales.
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“A Kosta le va bien dentro de las circunstancias, está en camino al hospital para más pruebas”, añadió la entidad alemana
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Después de que el futbolista de 18 años se retirara en camilla del encuentro en el Signal Iduna Park en camilla, tras pedir las asistencias médicas y tumbarse sobre el césped.
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El equipo aurinegro afirmó que el jugador se encuentra bien y realizará más pruebas médicas.
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Se fue acompañado por su madre Irena Kitsinis en la ambulancia, según BILD. Por ahora no hay resultados oficiales de los estudios realizados.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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Karetsas, trasladado al hospital al sufrir problemas circulatorios durante el partido Dortmund - Villarreal

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El Borussia Dortmund llegaba a este juego luego de perder a Giannis Konstantelias por lesión de ligamentos cruzados y ahora Konstanstinos Karetsas fue llevado de emergencia a un centro médico.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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