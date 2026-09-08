Jugador se desvanece en pleno partido de Champions League; fue llevado de emergencia

Malas noticias llegan después de la primera jornada de Champions League y es al ver como jugador terminó tendido en el césped tras problemas de salud
Malas noticias tras la jornada de Champions League, el jugador del Borussia Dortmund llevaba el balón, pero al sentir que no podía más, la tiró y luego pidió ayuda.
La estrella del Borussia Dortmund sacada en camilla del campo y trasladada de urgencia al hospital tras preocupantes escenas en la Champions League
Konstanstinos Karetsas, centrocampista internacional griego del Borussia Dortmund, tuvo que abandonar el campo en el minuto 26 del encuentro de este martes de la Liga de Campeones contra el Villarreal
Esto "debido a problemas circulatorios” y fue trasladado al hospital para “más pruebas”, según comunicó su club a través de sus canales oficiales.
“A Kosta le va bien dentro de las circunstancias, está en camino al hospital para más pruebas”, añadió la entidad alemana
Después de que el futbolista de 18 años se retirara en camilla del encuentro en el Signal Iduna Park en camilla, tras pedir las asistencias médicas y tumbarse sobre el césped.
El equipo aurinegro afirmó que el jugador se encuentra bien y realizará más pruebas médicas.
Se fue acompañado por su madre Irena Kitsinis en la ambulancia, según BILD. Por ahora no hay resultados oficiales de los estudios realizados.
Karetsas, trasladado al hospital al sufrir problemas circulatorios durante el partido Dortmund - Villarreal
El Borussia Dortmund llegaba a este juego luego de perder a Giannis Konstantelias por lesión de ligamentos cruzados y ahora Konstanstinos Karetsas fue llevado de emergencia a un centro médico.