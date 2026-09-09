Suben a 32 los muertos en ataque atribuido a Riad contra prisión en Yemen

Saná.- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen elevaron este miércoles a 32 el número de muertos en el ataque del lunes atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra una prisión en la provincia de Al Yauf, en el norte del país, y aseguraron que aviones de combate saudíes realizaron 48 ataques en 12 horas. El Ministerio de Salud de los hutíes informó de que la cifra provisional de muertos en el ataque contra el Centro Penitenciario Central ascendió a 32, mientras que otras siete personas resultaron heridas y continúan las labores de rescate entre los escombros. "Esta cifra sigue siendo provisional, ya que los equipos de rescate continúan buscando más víctimas en condiciones extremadamente difíciles, debido a la magnitud de la destrucción y a la gran acumulación de escombros que dificulta el acceso a las víctimas restantes", añadió la nota.

La coalición capitaneada por Arabia Saudí interviene desde 2015 en favor del Gobierno internacionalmente reconocido y contra los hutíes, alineados con Irán, que se alzaron en armas un año antes y controlan amplias regiones del norte, centro y este del Yemen, incluida la capital del país, Saná. El aumento de la cifra de víctimas coincide con informaciones de los hutíes que aseguran que aviones de combate saudíes llevaron a cabo ataques en seis provincias yemeníes durante las últimas doce horas, en un contexto de creciente intensidad de los combates en el país. El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que los ataques tuvieron como objetivo las provincias de Al Yauf, Marib, Taiz, Al Hodeida, Saada y Al Bayda, y acusó a Arabia Saudí de perpetrarlos como parte de lo que calificó como su continua "agresión" contra el Yemen.