Islandia pide explicación al embajador estadounidense por mapa de Trump

Copenhague, Dinamarca.- El Gobierno islandés ha convocado al embajador estadounidense después de que el presidente Donald Trump publicase en redes sociales una imagen con un mapa en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y las islas de Caribe aparecen cubiertos por los colores de la bandera de EE.UU.

"Se le dejó claro en la reunión que la publicación era del todo inaceptable", dijo a la televisión pública RÚV la ministra de Asuntos Exteriores islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.