Sheinbaum ante mapa publicado por Trump: México "no es colonia de ningún país"

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el lunes que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, publicara una imagen con un mapa en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia, Centroamérica y algunas islas de Caribe aparecen cubiertos de los colores de la bandera de EE.UU.

"En el mes de la patria, reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero", escribió la mandataria en la red social X en el marco del mes de septiembre, fecha en la que se celebra la Independencia del país.

Sheinbaum reiteró que México es un "país libre, independiente y soberano" frente a las recientes provocaciones de Trump, quien publicó en su red Truth Social dicho mapa en donde denomina el Golfo de México como el "Golfo de América" y sobrepone sobre el territorio mexicano las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense.