Al menos una persona muerta y varios heridos deja accidente de bus a la altura de Uyuca

Honduras.- Varias personas resultaron heridas y una persona perdió la vida tras un accidente ocurrido la mañana de este -8 de septiembre-, luego de que un bus de transporte público se saliera de la carretera hacia el oriente, a la altura de Uyuca.
El hecho ocurrió en horas tempranas de este martes, cuando el bus se trasladaba por esa carretera con varios pasajeros, algunos de ellos trabajadores de la zona.
Según la versión del cobrador de la unidad, al bus “se le fueron los frenos, se soplaron y el chofer, como pudo, lo controló para que no se diera vuelta. Gracias a Dios estamos bien, pero hay personas graves”.
Al menos dos personas resultaron heridas de gravedad, una de ellas "trabaja en la construcción de la carretera”, y la otra persona herida es una joven que saltó del bus.
Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. Al ingresar al Hospital Escuela, se confirmó el fallecimiento de una tercera persona que habría resultado herida en el accidente. Se trata de Jorge Reyes, de 25 años.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía llegaron al lugar para brindar asistencia y rescatar a las personas que aún se encontraban atrapadas dentro de la unidad.
Las autoridades deberán investigar las causas que habrían provocado que el bus saliera de la carretera y terminara cayendo a una zacatera en la zona.
Honduras registra 8,172 accidentes de tránsito en lo que va de 2026, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) hasta el 28 de junio.