Al menos una persona muerta y varios heridos deja accidente de bus a la altura de Uyuca

Honduras.- Varias personas resultaron heridas y una persona perdió la vida tras un accidente ocurrido la mañana de este -8 de septiembre-, luego de que un bus de transporte público se saliera de la carretera hacia el oriente, a la altura de Uyuca.

El hecho ocurrió en horas tempranas de este martes, cuando el bus se trasladaba por esa carretera con varios pasajeros, algunos de ellos trabajadores de la zona.

Según la versión del cobrador de la unidad, al bus “se le fueron los frenos, se soplaron y el chofer, como pudo, lo controló para que no se diera vuelta. Gracias a Dios estamos bien, pero hay personas graves”.