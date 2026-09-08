AEK VS LASK EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE HOY en Champions League

Atenas, Grecia .- ¡Su rostro en la foto oficial denotaba la alegría de posar para el torneo de clubes más importante del mundo. Su emoción tiene sobrados argumentos. Kervin Arriaga se estrenará hoy en la Liga de Campeones de Europa. Será apenas el octavo futbolista hondureño en jugar la fase de Liga o la etapa de grupos de la Champions League.

Sí, así de exclusivo es disputar este certamen para un catracho. Aunque Kervin ya había jugado ronda clasificatoria con Partizán de Serbia, hoy será su debut en la ronda en la que ya compiten los mejores equipos del planeta.

Lo hará con el AEK Atenas, equipo al que recientemente llegó empujado precisamente por la ilusión de jugar la Champions. A partir de las 10:45 de la mañana de Honduras, el equipo griego recibirá al LASK de Austria en uno de los dos duelos que abrirán la Champions 2026/27. “El Misilito” se unirá a una particular lista que ya tenía siete nombres.

Tres anotadores

José Enrique “La Coneja” fue el primer hondureño en jugar este campeonato en la década de los sesenta, cuando anotó en su debut en el certamen en un triunfo del Atlético sobre Malmot.

Muchos años después de Cardona lo hizo David Suazo con el Inter de Italia y posteriormente se sumaron cinco más: Luis Ramos (Debreceni de Hungría), Wilson Palacios (Tottenham de Inglaterra), Emilio Izaguirre (Celtic de Escocia), Andy Nájar (Anderlecht de Bélgica) y Luis Palma (Celtic de Escocia).

Estos dos últimos sacudieron las redes y se unieron a “La Coneja” como los unicos cos con gol en un prestigioso torneo que este día le da la bienvenida a Kervin. La bandera de Honduras flamea en lo alto...