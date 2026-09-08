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AEK VS LASK EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE HOY en Champions League

Kervin Arriaga será el hondureño número ocho en jugar la Liga de Campeones de Europa. Conozca quiénes integran esta particular lista. A las 10:45 de esta mañana, el AEK Atenas recibe a LASK de Austria

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 09:19
AEK VS LASK EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE HOY en Champions League

Kervin Arriaga comienza como suplente con el AEK en el debut en Champions League.

Atenas, Grecia.- ¡Su rostro en la foto oficial denotaba la alegría de posar para el torneo de clubes más importante del mundo. Su emoción tiene sobrados argumentos. Kervin Arriaga se estrenará hoy en la Liga de Campeones de Europa. Será apenas el octavo futbolista hondureño en jugar la fase de Liga o la etapa de grupos de la Champions League.

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Sí, así de exclusivo es disputar este certamen para un catracho. Aunque Kervin ya había jugado ronda clasificatoria con Partizán de Serbia, hoy será su debut en la ronda en la que ya compiten los mejores equipos del planeta.

Kervin Arriaga suma sus primeros minutos en la Superliga de Grecia con el AEK Atenas

Lo hará con el AEK Atenas, equipo al que recientemente llegó empujado precisamente por la ilusión de jugar la Champions. A partir de las 10:45 de la mañana de Honduras, el equipo griego recibirá al LASK de Austria en uno de los dos duelos que abrirán la Champions 2026/27. “El Misilito” se unirá a una particular lista que ya tenía siete nombres.

Tres anotadores

José Enrique “La Coneja” fue el primer hondureño en jugar este campeonato en la década de los sesenta, cuando anotó en su debut en el certamen en un triunfo del Atlético sobre Malmot.

Muchos años después de Cardona lo hizo David Suazo con el Inter de Italia y posteriormente se sumaron cinco más: Luis Ramos (Debreceni de Hungría), Wilson Palacios (Tottenham de Inglaterra), Emilio Izaguirre (Celtic de Escocia), Andy Nájar (Anderlecht de Bélgica) y Luis Palma (Celtic de Escocia).

Estos dos últimos sacudieron las redes y se unieron a “La Coneja” como los unicos cos con gol en un prestigioso torneo que este día le da la bienvenida a Kervin. La bandera de Honduras flamea en lo alto...

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 10:45 AM
Canal: ESPN

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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