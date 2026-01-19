Trump tras no lograr el Nobel "ya no se siente obligado a pensar solo en paz"

Copenhague, Dinamarca.- El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz". "Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin. El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción.

"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade. En su opinión, él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye. Støre confirmó este lunes al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto telefónico de Trump la víspera y aclaró que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.